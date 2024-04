Warner Bros. Pictures dreht «Matrix 5»

Kino-News

Der fünfte Spielfilm der Reihe wird von Drew Goddard inszeniert, Lana Wachowski ist ausführende Produzentin.

Warner Bros. Pictures bringt den vierten «Matrix»-Spielfilm in die Kinos. Trotz eines überschaubaren Budgets von 190 Millionen US-Dollar spielte der Film von Lana Wachowski, David Mitchell und Aleksandar Hemon nur 159,2 Millionen US-Dollar ein. Auch das Feuilleton ließ kein gutes Haar an dem amerikanischen Film.„Aber da in der Matrix die Gesetze der Physik ohnehin nicht gelten und so gut wie alles möglich ist, wird man kaum noch überrascht und nimmt die Action auf der Leinwand fast schon als selbstverständlich hin und schaut immer mal wieder vorbei“, so Markus Tschiedert auf Quotenmeter . „Natürlich fehlen auch im vierten Teil die philosophischen Exkurse nicht, um der «Matrix»-Mythologie über die Fragen unserer Existenz weiterhin Bedeutung zu verleihen.“«Der Marsianer»-Autor Gred Goddard wird Regie führen und das Drehbuch schreiben. Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Sarah Eisberg wird Goddard den Film auch produzieren. Ob Keanu Reeves und Carrie-Ann Moss als Neo und Trinity wieder mitspielen werden, ist noch nicht bekannt. Die Geschichte der fünftensoll in dieser Fantasiewelt weitergesponnen werden."Drew ist mit einer neuen Idee zu Warner Bros. gekommen, von der wir alle glauben, dass sie ein unglaublicher Weg wäre, das Matrix-Universum fortzuführen, indem sie sowohl dem Tribut zollt, was Lana und Lilly vor über 25 Jahren begonnen haben, als auch eine einzigartige Perspektive bietet, die auf seiner eigenen Liebe zur Serie und den Charakteren basiert", so Ehrman in einem Statement. "Das gesamte Team von Warner Bros. Discovery ist begeistert, dass Drew diesen neuen «Matrix»-Film macht und seine Vision dem filmischen Kanon hinzufügt, den die Wachowskis hier im Studio über ein Vierteljahrhundert aufgebaut haben."Für ihr Drehbuch zu «Der Marsianer», der Science-Fiction-Verfilmung von Ridley Scott mit Matt Damon in der Hauptrolle, wurde Goddard für einen Oscar nominiert. "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Matrix-Filme sowohl das Kino als auch mein Leben verändert haben", so Goddard. "Lana und Lillys exquisite Kunst inspiriert mich jeden Tag, und ich bin mehr als dankbar für die Gelegenheit, Geschichten in ihrer Welt zu erzählen. "