«Mayor of Kingstown» geht im Juni weiter

Das deutsche Paramount+ strahlt die Serie zeitgleich aus.

Paramount+ veröffentlicht den Teaser-Trailer für die mit Spannung erwartete dritte Staffel der Original-Dramaserie, die am Montag, den 3. Juni 2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Paramount+ Premiere haben wird. In der Hauptrolle ist der Oscar-nominierte Jeremy Renner zu sehen. Die Serie wurde vom Oscar-nominierten Taylor Sheridan und Hugh Dillon entwickelt und wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Bosque Ranch Productions exklusiv für Paramount+ produziert.In der dritten Staffel erschüttert eine Reihe von Explosionen Kingstown. Während sich ein neues Gesicht aus der russischen Mafia in der Stadt niederlässt und ein Drogenkrieg innerhalb und außerhalb der Gefängnismauern wütet, steht Mike McLusky (Renner) unter Druck, diesen Krieg zu beenden. Die Dinge werden jedoch kompliziert, als ein vertrautes Gesicht aus seiner Gefängnisvergangenheit die Versuche des Bürgermeisters, den Frieden zwischen allen Fraktionen zu wahren, zu untergraben droht.Neben Renner ist «Mayor of Kingstown» mit einem beeindruckenden Ensemble besetzt, darunter Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley und Michael Beach. Die Serie wird von Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Regina Corrado und Keith Cox produziert.