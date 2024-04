Telekom und DOSB schließen umfangreichen Eishockey-Deal

TV-News

MagentaTV überträgt ausgewählte Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaften 2024 bis 2028, während bei Sportdeutschland.TV DEL-Partien via Pay per View gebucht werden können.

Die Deutsche Telekom und die DOSB New Media GmbH haben einen Rechteaustausch für verschiedene Eishockey-Wettbewerbe veranschlagt. So hat die Telekom für ihre Plattformen MagentaSport und MagentaTV Sublizenzen für die Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaften in den Jahren 2024 bis 2028 erworben. In diesem Jahr überträgt man bis zu 21 Spiele live, inklusive der Spiele mit deutscher Beteiligung sowie zwei Viertelfinals, die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Auch ProSieben zeigt in diesen Jahr erstmals alle Spiele mit deutscher Beteiligung.Außerdem zeigt MagentaSport ab der neuen Saison erstmals ein Spiel pro Woche aus der Champions Hockey League (CHL) live. Darunter Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase sowie ein Spiel aus jeder Runde in der K.O.-Phase inklusive des Finals. Zusätzlich werden künftig im Sportangebot der Telekom auch die Zusammenfassungen aller Spiele aus der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) zu sehen sein. Die Übertragungsrechte an der Liga hatte DOSB New Media für seine Plattform, Sportdeutschland.TV, ab der Saison 2024/25 erworben. Dort sind alle Spiele live und auf Abruf verfügbar.Im Gegenzug des Sublizenzen-Austausch bietet Sportdeutschland.TV künftig alle Liveübertragungen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von MagentaSport als Pay-per-View-Angebot an. Insgesamt 364 Hauptrundenspiele und bis zu 55 Spiele in den Playoffs der DEL sind ab der kommenden Saison beim Online-Sportsender zu sehen. Zusätzlich können die Sportdeutschland.TV- User die Spielzusammenfassungen aller DEL-Spiele auf Abruf sehen.Darüber hinaus werden auch alle MagentaSport-Spielübertragungen aus dem DEB-Rechteportfolio der Telekom ab der neuen Saison im Pay-per-View-Angebot auf Sportdeutschland.TV bereitgestellt. Das sind unter anderem die Spiele des Deutschland Cups, die Spiele der U20 und U18 sowie der Frauen-WM und die WM-Testspiele der Herren.„Eishockey hat sich in den letzten Jahren bei MagentaSport überaus positiv entwickelt und wir sehen jedes Jahr steigende Nutzungszahlen. Wir freuen uns sehr, dank der umfangreichen Kooperation mit Sportdeutschland.TV unser ohnehin ausgezeichnetes und umfangreiches Eishockey-Live-Angebot nochmals deutlich auszuweiten. Unsere Kunden haben künftig über MagentaSport und MagentaTV Zugang zu allen relevanten Ligen im deutschen Profi Eishockey. Besonders freut uns, dass wir den Fans auch weiterhin und langfristig die Spiele der Eishockey Weltmeisterschaften zeigen können. Damit decken wir auch den Jahreskalender der deutschen Nationalmannschaften vollständig ab.", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media, fügt an: „Ab sofort bieten wir ausnahmslos alle relevanten Inhalte in Eishockey-Deutschland auf unserer Plattform an. Durch die Kooperation mit der Telekom gibt es keine spannende Liga, kein Event und keine Einzelspiele mehr, die nicht auf Sportdeutschland.TV zu sehen sind. Dank der starken Partnerschaft bieten wir allen Eishockey-Fans das umfangreichste Eishockey-Angebot in Deutschland. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre gemeinsam mit der gesamten Eishockey-Community, Spitzensport und einem erfolgreichen Partner an unserer Seite.“