Neuer Deal für Ex-«Doctor Who»-Showrunner

Chris Chibnall wird eine Serie über Agatha Christie produzieren.

Netflix hat angekündigt, dassaus der Feder von «Broadchurch»-Schöpfer Chris Chibnall («Doctor Who») stammt und von «The Crown»-Produzentin Suzanne Mackie von Orchid Pictures und Chris Sussman («Good Omens») produziert wird. Chris Sweeney («The Tourist») wird Regie führen.Suzanne Mackie sagte: "Ich freue mich darauf, «The Seven Dials Mystery» zum Leben zu erwecken und eine neue Generation von ikonischen Christie-Figuren auf die Leinwand zu bringen. Es war mir eine Freude, mit Chris Chibnall zusammenzuarbeiten, um diese kühne und ehrgeizige Vision für die Serie zu entwickeln. Gemeinsam mit Chris Sussman und Agatha Christie Limited und unter der meisterhaften Regie von Chris Sweeney sind wir begeistert, diese kreative Reise anzutreten. Ich könnte mir kein aufregenderes erstes Projekt für Orchid Pictures oder ein perfekteres Zuhause für diese Geschichte als Netflix vorstellen."Orchid Pictures wurde 2020 von Suzanne Mackie (Executive Producer von «The Crown») mit dem Ziel gegründet, Geschichten von aufstrebenden und preisgekrönten Autoren auf die Weltbühne zu bringen. Seitdem hat Suzanne Mackie ein starkes weibliches Team zusammengestellt, um ein reichhaltiges Angebot an unterschiedlichen Inhalten zu entwickeln, darunter Hannah Campbell und Sophie Loizou («The Crown»). Anne Mensah von Netflix sagte: "Agatha Christies Geschichten begeistern Krimifans seit Generationen, aber es gibt noch mehr, was wir für das Publikum von Netflix entdecken können."