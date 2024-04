Primetime-Check

Hatte «Wer isses?» eine Chance gegen den DFB-Pokal im Ersten? Wie stark war das ZDF mit einer royalen Dokumentation?

Am Dienstagabend sahen 6,25 Millionen Zuschauer das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern, das 25,7 Prozent Marktanteil holte. Das Team von Friedhelm Funkel sicherte sich einen Sieg und 1,59 Millionen junge Zuschauer sowie verbuchte einen Marktanteil von 31,2 Prozent.sahen beim ZDF 3,38 Millionen Zuschauer, davon waren 0,39 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Sendung verbuchte 13,0 Prozent bei allen sowie 7,9 Prozent bei den jungen Menschen. Mit(1,98 Millionen) und(3,00 Millionen) verzeichnete die Mainzer Fernsehstation 7,6 und 12,3 Prozent. Bei den jungen Leuten waren 4,8 und 5,7 Prozent möglich.Die-Wiederholung führte 2,05 Millionen Menschen zu RTL, danach sicherte sichnoch 0,18 Prozent. Die zwei Formate holten 4,8 respektive 1,5 Prozent in der Zielgruppe. Eine Deutschlandpremiere vonlockte 0,77 Millionen Zuschauer zu Sat.1, der Sender fuhr damit 3,8 Prozent Marktanteil ein.sahen 0,73 Millionen,1,01 Millionen undbekam 0,78 Millionen ab. Die Zielgruppen-Werte beliefen sich auf 3,4, 3,3 und 6,0 Prozent.0,98 Millionen Menschen sahen die finale Folge von, das 7,6 Prozent in der Zielgruppe holte.erreichte ab 22.45 Uhr noch 0,25 Millionen Zuschauer sowie 4,4 Prozent. Bei VOX schipperten 0,59 Millionen Menschen mit, ehe danach 0,66 Millionen beidran blieben. Die Formate erreichten 6,0 und 3,6 Prozent in der Zielgruppe.Der Sender RTLZWEI startete die Primetime mitund bekam 0,64 Millionen Zuschauer, die Wiederholung fuhr 4,7 Prozent bei den Umworbenen ein. Mitbegeisterte der Sender noch 0,52 Millionen Zuschauer und 5,3 Prozent der jungen Menschen.sahen 0,67 Millionen Menschen bei Kabel Eins, danach blieben 0,53 Millionen beidran. Die beiden Teile erreichten 6,5 sowie 7,6 Prozent.