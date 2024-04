ZDF produziert Factual-Format mit Magier-Duo Ehrlich Brothers

TV-News

In «Magic Moves» gehen die Ehrlich Brothers gemeinsam mit der LMU München der Frage nach, ob das Erlernen von Zaubertricks die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit Hemiparese verbessern kann.

Das ZDF hat ein neues „Social-Factual“ angekündigt, das im Winter 2024 sowohl als Vierteiler im ZDF als auch als achtteilige Serie im KiKA ausgestrahlt werden soll. Fürhat der öffentlich-rechtliche Sender das Magier-Duo Andreas und Chris Ehrlich, besser bekannt als „Ehrlich Brothers“, verpflichtet. Gemeinsam mit einem spezialisierten Therapeuten-Team will man herausfinden, ob das Erlernen von Zaubertricks die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit halbseitiger körperlicher Lähmung (Hemiparese) verbessern und deren Selbständigkeit fördern kann.Zehn betroffene Kinder und Jugendliche nehmen an einem zauberhaften Intensiv-Training teil, das mithilfe der Zauberei, Mut und Glauben an sich selbst fördern soll. In dem zweiwöchigen Intensiv-Camp soll es aber um mehr gehen als eine reine Therapie. Das ZDF verspricht ein Abenteuer, das den beidhändigen Einsatz im Alltag steigern soll, und eine emotionale Reise, auf der die Protagonisten nicht nur Zaubertricks erlernen, sondern Freundschaften knüpfen und zu mehr Selbstbewusstsein finden. Am Ende steht den Kindern ein aufregendes Finale auf der Bühne gemeinsam mit den Ehrlich Brothers bevor.«Magic Moves» ist ein Gemeinschaftsprojekt von ZDF und KiKA und wird wissenschaftlich begleitet von Ärztinnen des Dr. von Haunerschen Kinderspitals am LMU Klinikum München, der Schönklinik Vogtareuth und des Kinderzentrums Maulbronn. Die Sendung wird von Content Laden produziert, als Produzenten fungieren Tom Gamlich und Jan Fritzowsky. Im ZDF haben die Redaktion Thorsten Haas, Simone Barthel und Damaris Sánchez-Parellada. Die Dreharbeiten finden im Juli statt.