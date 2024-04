Quotennews

ProSieben entscheidet Duell der Free-TV-Premieren für sich

Laura Friedrich von 01. April 2024, 08:59 Uhr

Das Interesse für «Godzilla vs. Kong» war deutlich größer als für die Liebeskomödie «Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick» in Sat.1.



Zur Primetime lieferten sich die Schwestersender «Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick» erstmals aus. Bei 0,82 Millionen Fernsehenden hatte dies akzeptable 3,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Die 0,26 Millionen Jüngeren landeten bei soliden 5,5 Prozent. Es folgte «Blind Side – Die große Chance» mit 0,50 Millionen Interessenten und annehmbaren 3,7 Prozent Marktanteil. Die 0,17 Millionen Umworbenen sorgten noch für eine passable Quote von 5,2 Prozent.



ProSieben hatte hingegen den Actionfilm «Godzilla vs. Kong» erstmals ins deutsche Free-TV gebracht. Für den Sender lief es deutlich besser, denn bei 1,10 Millionen Neugierigen war ein starker Marktanteil von 4,7 Prozent möglich. Die 0,42 Millionen Werberelevanten kamen auf eine gute Quote von 9,0 Prozent. Mit dem Fantasyfilm «Monster Hunter» gab es hier im Anschluss sogar noch eine weitere Free-TV-Premiere. Hier steigerte man sich mit einem Publikum von 0,96 Millionen Menschen auf hervorragende 6,3 Prozent Marktanteil. Die 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einem hohen Wert von 12,4 Prozent.



Kabel Eins überzeugte mit der Fantasykomödie «BFG – Big Friendly Giant» landeten die 0,49 Millionen Interessenten nun bei soliden 4,3 Prozent Marktanteil. Für die 0,17 Millionen Umworbenen ging der Abend mit einer passablen Quote von 5,6 Prozent zu Ende.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

