VOX punktet auch mit einer Wiederholung von «Kitchen Impossible»

Quotennews

Trotz eines etwas kleineren Publikums konnte man die Quoten in etwa auf dem Niveau der aktuellen Staffel halten.



Momentan sendet VOX sonntagabends die neueste Staffel von. An Ostern wollte der Sender keine neue Ausgabe ausstrahlen. Verzichten musste man auf das Format dennoch nicht gänzlich, denn stattdessen grub VOX eine Wiederholung der Show aus dem Jahr 2022 aus. Hier musste Tim Mälzer im schweizerischen Champfèr, das Krautwickel-Gericht Capuns zubereiten. In Modena musste er die italienische Köchin Anna Maria Barbieri von seinen Kochkünsten überzeugen. Für Mälzers Konkurrentin Cornelia Poletto ging es nach Norwegen, wo sie erstmal die Angel auswerfen muss. In Berlin wurde sie in Deutschland erstes indisches Restaurant mit einem Michelin-Stern geschickt, um dort Chicken Raj Kachori zuzubereiten.Die letzte reguläre Folge der Staffel war vor einer Woche mit 0,96 Millionen Fernsehenden bei soliden 4,3 Prozent Marktanteil gelandet. Die 0,50 Millionen Jüngeren hatten mit starken 10,2 Prozent Marktanteil so gut abgeschnitten wie lange nicht. Mit 0,85 Millionen Zuschauern fiel die Wiederholung nun gegenüber der aktuellen Staffel leicht zurück. Mit passablen 4,0 Prozent Marktanteil fiel die Quote jedoch genauso gut aus wie vor zwei Wochen. Die 0,36 Millionen Umworbenen konnten sich mit hohen 7,9 Prozent ebenfalls in etwa auf dem Niveau der aktuellen Folgen halten.RTLZWEI hatte zur Primetime auf die Komödiegesetzt und damit 0,58 Millionen Neugierige zum Einschalten überzeugt. Dies spiegelte sich in einem soliden Wert von 2,4 Prozent Marktanteil wider. Die 0,31 Millionen Werberelevanten landeten hingegen bei starken 6,6 Prozent. Im Anschluss kletterte die Quote mitbei einem Publikum von 0,50 Millionen Menschen auf hohe 3,0 Prozent. Die 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten den Abend mit überzeugenden 5,4 Prozent.