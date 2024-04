«Manhunt»: Amerika jagt einen Mörder

First Look

Als Mörder von Abraham Lincoln ist John Wilkes Booth eine der meistgehassten Figuren der amerikanischen Geschichte. Diese Serie erzählt von der Jagd auf ihn.

In den düsteren Weiten des amerikanischen 19. Jahrhunderts entfaltet sich ein episches Drama von historischer Tragweite. «Manhunt», die jüngste Kreation aus dem Hause AppleTV+, entführt die Zuschauer in eine Zeit politischer Unruhen und gesellschaftlicher Umwälzungen, als sich Amerika erst seit kurzer Zeit die Wunden des Bürgerkriegs leckte und der tragische Tod von Präsident Abraham Lincoln die Herzen des Landes erschütterte. Diese Serie erzählt von der Jagd auf seinen Mörder.Unter der einfühlsamen und kenntnisreichen Ägide der talentierten Showrunnerin Monica Beletsky entfaltet sich eine packende Erzählung, die die erbarmungslose Jagd auf den Attentäter John Wilkes Booth in den Mittelpunkt rückt, der Präsident Abraham Lincoln in einer der berühmtesten Episoden der amerikanischen Geschichte des 19. Jahrhunderts in einem Theater in der Hauptstadt ermordet hatte. Mit einem beeindruckenden Gespür für historische Details und einer meisterhaften Verschmelzung von Fakten in eine televisionär packende Serie wird die anschließende Verfolgungsjagd nach dem Attentäter zu einem mitreißenden Thriller, der den Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hält und die historische Monographie von James L. Swanson mit beeindruckender Intensität zum Leben erweckt.Tobias Menzies brilliert dabei in der Rolle des Edwin Stanton, dem eisernen Kriegsminister, der mit unerschütterlicher Entschlossenheit die Verfolgung von Booth (Anthony Boyle) leitet. Mit einer nuancierten Darbietung verleiht Menzies seinem Charakter eine faszinierende Tiefe und Komplexität, die die moralischen Dilemmata und persönlichen Konflikte des Protagonisten auf ergreifende Weise zum Ausdruck bringen. Seine Darstellung zeugt von einem tiefen Verständnis der psychologischen Abgründe seines Charakters und lässt den Zuschauer tief in die Gedankenwelt des ehrgeizigen und zugleich zutiefst zerrissenen Mannes eintauchen.Doch nicht nur Menzies, sondern auch die gesamte restliche Besetzung von «Manhunt» überzeugt mit herausragenden schauspielerischen Leistungen. Jeder Darsteller trägt auf seine Weise zur Authentizität und Emotionalität der Serie bei und verleiht seiner jeweiligen Figur eine unvergleichliche Präsenz und Intensität. Von den leidenschaftlichen Plädoyers bis hin zu den leisen Zwischentönen – die Schauspielerinnen und Schauspieler erwecken ihre Figuren zum Leben und verleihen der Serie eine unverkennbare Lebendigkeit und Tiefe.Auch visuell beeindruckt «Manhunt» mit opulenten Sets, detailreichen Kostümen und kunstvollen Kulissen, die die Atmosphäre des 19. Jahrhunderts auf faszinierende Weise einfangen. Die sorgfältig komponierte Musikuntermalung verstärkt die Spannung und Intensität der Handlung kongenial und trägt dazu bei, den Zuschauer in die Welt von «Manhunt» zu entführen, als die amerikanische Geschichte erneut auf Messers Schneide stand. Jedes Bild unterstreicht die Essenz dieser turbulenten Epoche und bietet dem Zuschauer einen faszinierenden Einblick in diese faszinierende Vergangenheit.So gelang AppleTV+ mit «Manhunt» eine außerordentliche Mischung aus historischem Drama und packendem Thriller, die mit ihrer spannenden Handlung, den herausragenden schauspielerischen Leistungen und der beeindruckenden visuellen Ästhetik zu überzeugen weiß. Die Serie bietet dabei anspruchsvolle Unterhaltung auf höchstem Niveau und ist ein absolutes Highlight im Angebot des Streaming-Anbieters. Mit jedem Kapitel entfaltet sich eine neue Facette in diesem fesselnden Epos, das den Zuschauer auf eine unvergessliche Reise durch die dunklen Gefilde der amerikanischen Geschichte mitnimmt.