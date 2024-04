3 Quotengeheimnisse

Außer die Messe kommt auf das Smartphone, schließlich wurde in Passau in Video fast eine Million Mal angeklickt.

Das Erste hatte mit der Übertragung aus der Wuppertaler Citykirche kein großes Glück. Das Thema hieß dieses Mal „Mein Gott, mein Gott warum hast du mich verlassen?“ und wurde von Oberkirchrat Martin Engels gehalten. Pfarrerin Simone Pries war ebenfalls anwesend. An Karfreitag standen nur 0,64 Millionen Menschen auf, um den 10-Uhr-Gottesdienst zu verfolgen. Der Marktanteil belief sich auf maue 8,1 Prozent. Lediglich 40.000 14- bis 49-Jährige waren anwesend, das führte zu 2,8 Prozent Marktanteil.Ostern führt wie kein anderes Fest in das innerste Geheimnis des Glaubens: Erlösung und Neuschöpfung. Pfarrerin Anne Helene Kratzert und ihre Gemeinde in Palmbach feierten die Auferstehung Jesu Christi. Nur 0,61 Millionen ZDF-Zuschauer sahen um 9:30 Uhr zu, der Marktanteil lag an Ostersonntag bei nur 9,7 Prozent. Auch mit 40.000 jungen Zuschauern hielt sich die Begeisterung in Grenzen.Das zweieinhalbstündige Großereignis vom Petersplatz erreichte im Ersten ab 10.00 Uhr dann immerhin 0,65 Millionen Zuschauer und verbuchte 8,8 Prozent Marktanteil. Papst Franziskus kam bei 0,11 Millionen Zuschauern an, der Marktanteil lag bei soliden 7,4 Prozent. Währenddessen war ein Witz des Passauer Bischofs Stefan Oster zu einem Hit geworden. Rund 0,98 Millionen Abrufe verzeichnete das Bistum mit seinem Auftritt im Internet – Tendenz steigend.