«The Final Fight»: Raab steigt tatsächlich in den Ring

TV-News

Was wie ein Aprilscherz anmutete, wird Realität. Stefan Raab wird zum dritten Mal gegen Regina Halmich boxen. Der Ticketverkauf ist gestartet.

Es war das Gesprächsthema über die Osterfeiertage: Stefan Raab gibt sein Comeback vor der TV-Kamera. Der ehemalige «TV Total»-Moderator und neuerdings für Raab Entertainment aktive Fernsehproduzent wird am 14. September 2024 erneut in den Box-Ring steigen, um ein drittes Mal gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich ein drittes Mal nach 2001 und 2007 zu kämpfen. Viele hielten dies wegen des Zeitpunkts der Ankündigung für einen April-Scherz, zumal die Fernsehlandschaft von der Ankündigung ebenfalls überrascht schien. Wie der Branchendienst ‚DWDL‘ berichtete, wollte RTL zunächst den Wahrheitsgehalt des am 1. April veröffentlichten Videos prüfen. ProSieben , Raabs langjähriger Sender, verwies an den Entertainer selbst, der 2015 letztmals vor eine Kamera des Unterföhringer Senders eingefangen wurde.Es handelt sich allerdings nicht um einen Aprilscherz, denn auch Regina Halmich bestätigte via Instagram den Boxkampf. Auf der Meta-Plattform schrieb sie: „Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14. September noch nichts Besseres vor. We have a fight!“ Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) legte sich zudem nach: „Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realität. Ich habe wirklich diese Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen kann, diesen dritten Showkampf, dieses Duell, noch mal anzutreten.“ Sie habe sich „nach langer und reiflicher Überlegung“ dazu „entschieden, dass ich es noch mal mache", so Halmich. Ihr Management bestätigte der ‚Bild‘-Zeitung zudem: „Es wird diesen Kampf geben.“Inzwischen hat auch der Ticketverkauf für das Event begonnen. Laut Ticketportal ‚Eventim‘ steigt das Event mit dem Titelwie angekündigt am 14. September ab 19:45 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Als Line-up werden tatsächlich Stefan Raab und Regina Halmich gelistet. Der „Aprilscherz“ wird tatsächlich Realität.