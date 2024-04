«Disko 76» geht bei Nitro völlig unter

Quotennews

Die Marktanteile waren bereits zu Beginn sehr niedriger und gingen im Laufe des Abends immer weiter zurück.

Erst am vergangenen Donnerstag war das prominent angekündigte Serienprojektbeim Streamingdienst RTL+ erschienen. Am Ostermonat erfolgte sogleich die lineare TV-Ausstrahlung, allerdings nicht bei großen RTL , sondern beim Spartensender Nitro. Dort mutierte die Produktion von UFA Fiction allerdings zum Flop, was wohl auch an der Marathon-Programmierung bis kurz vor 1:00 Uhr nachts gelegen haben dürfte.Doch bereits um 20:15 Uhr waren die Zuschauerzahlen niedrig. Die erst Episode verfolgten zur besten Sendezeit 0,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die gerade einmal 0,8 Prozent des Marktes belegten. In der Zielgruppe markierte der RTL-Männersender mit 50.000 14- bis 49-Jährigen ebenfalls nur 0,8 Prozent in dieser Zuschauergruppe. Die Folgen zwei und drei, die bis 22:41 Uhr dauerten, erreichten 0,20 und 0,19 Millionen Zuschauer, darunter jeweils 40.000 Umworbene. Die Marktanteile stagnierten bei jeweils 0,7 und 0,8 Prozent in beiden Zuschauergruppen.Auch die vierte Folge sicherte sich bis 23:25 Uhr 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Gesamtreichweite sank jedoch beträchtlich auf nur noch 90.000 Seher, darunter nur 30.000 werberelevante. Der Gesamtmarktanteil fiel auf 0,5 Prozent. Die abschließenden beiden Folgen unterhielten ab 23:25 Uhr nur noch jeweils 10.000 14- bis 49-jährige Zuschauer. Die Marktanteile fielen mit 0,5 und 0,6 Prozent sehr schlecht aus. Insgesamt waren noch 0,08 und 0,05 Millionen Zuschauer vor dem Empfangsgerät, die einem Marktanteil von jeweils 0,6 Prozent entsprachen.