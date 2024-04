VOX vierteilt den Eurodance

TV-News

Damit verlängert die Fernsehstation den langen «Sing meinen Song»-Abend.

Am Dienstag, den 23. April 2024, startet bei VOX die elfte Staffel von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert». In der ersten Folge interpretieren die Künstler die Musik der Band Juli, die eigentlich von Eva Briegel gesungen werden. Nun dürfen Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, "Broilers"-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko Songs wie „Perfekte Welle“, „Dieses Leben“ und „Geile Zeit“ interpretieren.Zwischen 22.15 und 23.15 Uhr setzt VOX auf sechs neue «Die Story»-Ausgaben. Eine Stunde später wird die vor knapp einem Jahr produzierte Dokumentationwiederholt. VOX vierteilt die Reportage, um wöchentlich eine Stunde zeigen zu können.Viele Songs des Genres erlangten in den 90ern Kultstatus und begeistern noch heute. Doch wie ist die Musikrichtung entstanden und was ist aus den Stars von damals geworden? Die Doku widmet sich der Geschichte von Eurodance. Stars wie Snap, 2 Unlimited oder Captain Jack berichten vom Lebensgefühl der 90er und ihrer Verbindung zu Eurodance. Zudem begleitet die Doku DJ Bobo bei den Vorbereitungen auf sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.