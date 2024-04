«Die Hundefriseure» gehen weiter

TV-News

Natürlich darf beim kompletten Sendungstitel ein Wortspiel nicht fehlen.

Der Sender RTLup setzt am Mittwoch, den 24. April 2024, die Sendungfort. Die Verantwortlichen haben sechs Episoden in Auftrag gegeben, die innerhalb von drei Wochen ausgestrahlt werden. Die zweite Staffel wird zwischen 20.15 und 22.00 Uhr ausgestrahlt. Die erste Episode trägt den Titel „Man lernt nie aus“.Kollegenbesuch in Frankfurt bei Francisco. Hundefriseurin Chiara will alles zum Thema Färben lernen.Jean-Fred begrüßt in der Nähe von Stuttgart einen angehenden Therapiehund im Salon und perfektioniert den Hundehaarschnitt von Kollegin Ilona. Rose muss derweil in Düsseldorf mit Stammkundin Myriam schimpfen, die die Schere bei ihrem Vierbeiner schonmal selbst angesetzt hat. Und: Martina trimmt, was das Zeug hält, die freche Hundedame Ronja.Um 22.00 Uhr bleibt es tierisch, denn RTLup wiederholt «Die Unvermittelbaren» mit Hunde-Experte Martin Rütter. Doch bereits ab 23.40 Uhr werden noch einmal die zwei neuen «Die Hundefriseure – Profis für alle Felle» ausgestrahlt.