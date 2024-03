VOD-Charts

In der Schweiz und in Österreich musste sich die neue Netflix-Serie, die gute Kritiken bekam, einer etablierteren Reihe geschlagen geben.

Was sind elf Millionen Views in vier Tagen wert? Diese Frage stellt sich aktuell der Streamingriese Netflix , der am 21. März die achtteilige Science-Fiction-Serievon David Benioff, D. B. Weiss (jeweils «Game of Thrones») und Alexander Woo, der unter anderem für «True Blood» schrieb, auf der Plattform veröffentlichte. Die knapp siebeneinhalb-stündige Staffel setzte sich in den weltweiten englischsprachigen TV-Top10 auf den zweiten Platz, hinter, die mit 11,7 Millionen Views zum dritten Mal in Folge den Spitzenplatz besetzte.Zur „Wahrheit“ – die mit Vorsicht zu genießen ist, denn die Werte werden allesamt von Netflix herausgegeben und nicht unabhängig überprüft – gehört aber auch, dass «3 Body Problem» 81,7 Millionen Stunden geschaut wurde. Für die Guy-Ritchie-Serie, die bereits am 7. März erschien, stand zwischen dem 18. und 24. März eine Sehdauer von 78 Millionen Stunden zu Buche. Da die acht Episoden insgesamt aber nur eine Laufzeit von sechs Stunden und 41 Minuten umfassen, errechnet Netflix eben eine leicht höhere Viewzahl als bei «3 Body Problem». Geht man in die Woche vom 4. bis zum 10. März zurück, sicherte sich «The Gentlemen» in seiner Debütwoche 12,2 Millionen Views bei einer Sehdauer von 81,5 Millionen Stunden. Während diese Werte der beiden Serien also durchaus auf einem Niveau liegen, ist nichts über die Abbruchzahlen von «3 Body Problem» bekannt.Weiterhin gibt Netflix aus, in wie vielen Ländern die Serien in den Top10 sowie jeweils auf Rang eins platziert sind. Auch hier liegen «3 Body Problems» mit 93 Top10-Platzierungen in der ersten Woche und «The Gentlemen» mit 90 Top10-Rängen Anfang März auf einer Wellenlänge. Gravierende Unterschiede liegen aber bei der Anzahl der Topplatzierungen in den jeweiligen Zeiträumen vor. Während «3 Body Problem» in der zwölften Kalenderwoche immerhin 14-mal den Sprung auf Platz eins schaffte, belegte «The Gentlemen» in der zehnten Kalenderwoche stolze 39-mal die Spitzenposition. Beide Serien waren jeweils vier Tage abrufbar gewesen.Vor allem in Europa dominierte «The Gentlemen» die Charts und tut dies auch heute noch. Sowohl in Österreich als auch in der Schweiz sonnt sich die Action-Comedy auf Rang eins, weitere Länder sind Belgien, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Serbien, Slowenien und das Vereinigten Königreich. «3 Body Problem» sprang immerhin in Deutschland auf Platz 1, kann aber darüber hinaus nur in Bulgarien, Tschechien, Polen, Rumänien, Slowakei und in der Ukraine dieses Kunststück wiederholen.Es scheint unumgänglich, dass «3 Body Problem» früher oder später «The Gentlemen» den Rang abläuft. Die Frage wird aber sein, wie nachhaltig der Erfolg der Sci-Fi-Serie ist. Der nächste Streaminghit ist mit der zweiten Staffel vonbereits gestartet und verzeichnete mit den ersten vier Folgen bereits mehr als sechs Millionen Views. Die südkoreanische Gameshow ist in 87 Ländern in den Top10 vertreten, darunter Deutschland (Platz 4), Österreich (Platz 5) und Schweiz (Platz 4).