Primetime-Check

Schnappt sich «Kommissar Dupin» den Primetime-Sieg? Wie punkten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von «Germany’s Next Topmodel»?

Das Erste erreichte mit „Bretonische Spezialitäten“ aus der Reihe6,61 Millionen Zuschauer und 26,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum fuhr die Reihe 7,9 Prozent Marktanteil ein. Das ZDF floppte mit, denn nur 2,63 und 2,49 Millionen Menschen sahen die zwei neuen Geschichten, die auf 10,8 und 10,1 Prozent Marktanteil kamen. Beim jungen Publikum waren nur 4,1 sowie 3,0 Prozent drin. Mit demfuhr man 3,17 Millionen ein, das bedeutete 13,8 Prozent bei den ab drei Jährigen und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.erreichte bei RTLZWEI 0,70 Millionen Zuschauer und 5,9 Prozent in der Zielgruppe, die Premiere der neuen-Staffel überzeugte 0,63 Millionen. Die neue-Staffel begann vor 0,35 Millionen. Die beiden Programme holten 5,1 sowie 4,1 Prozent bei den Werberelevanten. ProSieben versuchte mitzu punkten und erzielte 1,62 Millionen Zuschauer. Mit 0,86 Millionen Werberelevanten fuhr man fantastische 18,2 Prozent ein.Der Doppelpackundverzeichnete 1,21 respektive 0,54 Millionen Zuschauer. Die Shows verbuchten 8,4 sowie 5,4 Prozent in der Zielgruppe. Die neue Staffel vonfeierte vor 0,81 Millionen Menschen Premiere, das RTL-Format sicherte sich 0,32 Millionen Umworbene und hatte 6,6 Prozent Marktanteil.brachte VOX 1,29 Millionen Zuschauer,sahen noch 0,92 Millionen Zuschauer. Die Action-Streifen sicherten sich 10,6 und 9,1 Prozent in der Zielgruppe. Die zwei neuen-Filme holten für Kabel Eins 0,39 und 0,37 Millionen, die Horror-Streifen verbuchten zunächst 3,3 Prozent in der Zielgruppe, dann 9,1 Prozent.