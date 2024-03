«OttoBulletproof» kommt zu Joyn

TV-News

Joyn zeigt die Studio-71-Produktion «Bulletproof – Die Challenge» vorab, danach kommen die Folgen auch zu YouTube. Der Start erfolgt noch vor Ostern.

Joyn hat für den 30. März den Start des neuen Reality-Action-Formatsmit dem Ex-Soldaten und Survival-Experten Otto Karasch angekündigt. Karasch betreibt den über 700.000 Abonnenten zählenden YouTube-Kanal. Dort ist die achtteilige Serie eine Woche nach der exklusiven Joyn-Preview ebenfalls abrufbar. Immer samstags erscheint bei Joyn eine neue Folge.In «Bulletproof – Die Challenge» treten insgesamt 15 Social-Media-Stars, darunter YouTube-Größen wie Trymacs, Katharina Dalisda, Dave, Freerunning Schlappen oder Footballer Aaron Donkor, in Teams in einem 48-stündigen Wettkampf gegeneinander an. Der Wettbewerb orientiert sich an realen Ausbildungsinhalten der Bundeswehr. Die Teams müssen unter anderem einen Hindernisparcours überwinden, sich durch enge Tunnel zwängen oder mit Nachtsichtgeräten die Nacht zum Tag machen. Dabei werden sie von erfahrenen Experten und Ausbildern der Bundeswehr begleitet und angeleitet.„Das Format «Bulletproof – Die Challenge» ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir die Kreativität von YouTube-Stars nutzen können, um der jungen Zielgruppe auf Joyn neues und packendes Entertainment zu bieten. Mit unserer Tochterfirma Studio71 haben wir hier durch langjähriges Know-how den idealen Partner, um Creator-getriebene Formatideen optimal umzusetzen und den Creators mit Joyn eine weitere Plattform und zusätzliche Reichweite zu bieten. Hier wollen wir in Zukunft weitere Programmakzente mit den angesagtesten Social-Media-Stars setzen“, erklärt Katharina Frömsdorf, Chief Platforms & Growth Officer bei ProSiebenSat.1 und CEO Joyn.Das Format wird von der Bulletproof GmbH von Otto Karasch in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, Lobster Productions und Studio71 produziert.