John Leguizamo macht bei «Fireburg» mit

US-Fernsehen

In der neuen Apple-Drama-Serie wird Kari Skogland Regieg führen.

Wie das amerikanische Branchenblatt „Variety“ berichtet, ist John Leguizamo für die AppleTV+-Serieverpflichtet worden. Außerdem wurde Kari Skogland als Regisseurin und ausführende Produzentin verpflichtet. Leguizamo spielt neben den Schauspielern Taron Egerton und Jurnee Smollett. Die Serie basiert auf den wahren Begebenheiten des Podcasts «Fireburg».In der offiziellen Logline heißt es, die Serie folge "einem geistesgestörten Detektiv und einem rätselhaften Brandermittler (Egerton), die sich auf die Spuren zweier Serienbrandstifter begeben". Leguizamo ist ein sehr beliebter Schauspieler und spielte zuletzt in den Serien «When They See Us» und «Waco», für die er jeweils einen Emmy Award erhielt.Skogland ist bekannt als Regisseurin von «The Handmaid’s Tale», «The Falcon and the Winder Soldier», «The Loudest Voice» und «The Americans». Dennis Lehane ist Autor und ausführender Produzent von «Firebug». Egerton ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent.