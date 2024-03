«Nomadland» oder doch «Das Ei»?

Quotenmeter.FM

In der jüngsten Ausgabe des Quotenmeter-Podcasts werfen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner wieder einen Blick auf das Feiertagsprogramm.

An Karfreitag, den 29. März, müssen Anhänger der evangelischen Kirche nicht aus dem Haus gehen. Das Erste startet um 10.00 Uhr die Live-Übertragung des Gottesdienstes aus der CityKirche in Wuppertal. Oberkirchenrat Martin Engels wird die Predigt halten, die vermutlich nur ein kleines Publikum erreichen wird. Apropos geringe Zuschauerzahlen: Das ZDF strahlt den Oscar-prämierten Spielfilm «Nomadland», für den Chloé Zhao den Academy Award erhielt, tief in der Nacht aus.Einen Tag später wird ein vielfältiges Live-Programm serviert: Die Fußball-Bundesliga spielt bei Sky, neben den 15.30-Uhr-Partien kommt das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sendet die Dokumentation «Das Ei», indem Astrid Miller und Johannes Berger in die Dachsteinregion, nach Wien, zur Ostsee, nach Simbabwe und auf die Färöer-Inseln reisten. Der Bayerische Rundfunk sendet aus der Oberschleißheimer Kirche um 22.00 Uhr eine Predigt.Während Papst Benedikt im Ersten und im Bayerischen Fernsehen ab 10.15 Uhr sein Osterprogramm hält, bereitet sich der Westdeutsche Rundfunk auf den Osterräderlauf in Lüdge vor. Anne Wilmes hat um 20.15 Uhr nicht frei, sondern darf das Rollen der 280 Kilogramm schweren Holzräder, die ins Tal gestoßen werden, kommentieren. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner wünschen den Zuschauern viel Spaß.