«Be My Guest with Ina Garten» bekommt neue Folgen

Dieses Mal werden unter anderem Jennifer Garner und Nicole Mann dabei sein.

Ina Garten, die barfüßige Contessa, begrüßt eine brandneue Reihe alter und neuer Freunde in ihrem Haus in East Hampton für gutes Essen, tolle Gespräche und jede Menge Spaß in der sechsteiligen Rückkehr vonam Sonntag, den 21. April um 12.00 Uhr auf Food Network. Die Staffel beginnt mit einem Besuch der preisgekrönten Schauspielerin, Unternehmerin, Philanthropin und brillanten Hausfrau Jennifer Garner, gefolgt von faszinierenden Begegnungen mit der weltbekannten Astronautin Nicole Mann, dem bahnbrechenden Gastronomen und Autor Danny Meyer, dem erfolgreichen Schriftsteller, Journalisten und Professor Frank Bruni, der britischen Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Emily Mortimer und dem gefeierten Redakteur des New Yorker David Remnick."Ich lerne so viel über meine Gäste, wenn sie zu Besuch kommen, und die Zuschauer werden es auch", sagte Garten. "Es gibt nichts Schöneres, als mit interessanten Menschen bei gutem Essen zu plaudern - jede Folge ist voll von unerwarteten Geschichten, Lachern und Inspirationen."In der Staffelpremiere ist es ein perfekter Tag für Ina, als ihre Freundin Jennifer Garner zum Kochen und Plaudern zu ihr in die Scheune kommt. Da Jennifer erwähnt, dass sie Schwierigkeiten hat, das Maisbrot-Rezept ihrer Großmutter nachzubacken, versucht Ina es mit ihrem unglaublichen Brown Butter Skillet Cornbread. Nachdem sie über Familie, Liebe und Kindheitserinnerungen gesprochen haben, gehen sie in die Küche, um gemeinsam die ultimative Garner & Garten Pizza und Jen's Pizza Crackers zu kreieren. In der nächsten Folge begrüßt Ina die Astronautin Nicole Mann mit dem Duft frisch gebackener Apfel-Crostata, nach der sie sich sehnte, als sie die Internationale Raumstation kommandierte, und sie sprechen über ihre bahnbrechende Karriere und ihr Familienleben. Dann begrüßt Ina den kulinarischen Unternehmer Danny Meyer, um bei Croissants und Räucherlachs, serviert mit köstlichem Vanillekaffee-Shakerato, über die Höhen und Tiefen der Restaurantwelt zu sprechen; sie teilt erstaunliche Geschichten mit dem Journalisten Frank Bruni, während sie ihr narrensicheres Gruyere-Kräuter-Omelett mit frischen Kräutern aus ihrem Garten genießen; verwöhnt die Schauspielerin Emily Mortimer mit ihren Lieblingsravioli in Ravioli en Brodo, während sie über das Leben, die Liebe und das Geheimnis von Emilys Yorkshire Pudding spricht; und isst im Garten mit dem brillanten Redakteur David Remnick zu Abend, der von ihren anderen Hälften begleitet wird - Inas Mann Jeffrey und Davids Frau Esther.„Ina ist bei ihren Gästen und unserem Publikum sehr beliebt", sagt Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Diese persönlichen Besuche in ihrer Scheune bieten den Zuschauern intime Gespräche und Unterhaltung, wie sie nur Ina bieten kann - sie ist wirklich ein einzigartiges Talent."