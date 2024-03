«The Voice» Keith Urban wird Juror

US-Fernsehen

NBC verkündet den Sänger als Mega-Mentor für die 25. Staffel.

Der Grammy-Preisträger, Multi-Platin-Künstler und Nashville Songwriters Hall of Fame-Inductee Keith Urban wird als Mega-Mentor in der 25. Staffel der vierfach Emmy-prämierten Musik-Wettbewerbsseriefungieren, die montags und am dienstags auf NBC und tags darauf auf Peacock ausgestrahlt wird.Urban schließt sich den Superstar-Coaches Chance the Rapper, Dan + Shay, John Legend und Reba McEntire an, um die verbleibenden Künstler zu betreuen, die es durch die Battle Rounds geschafft haben, während sich jedes Team auf die Knockouts vorbereitet, die am Montag, 8. April, beginnen.In den Knockout-Runden treten die Künstler erneut gegen einen Teamkollegen an, wählen aber ihren eigenen Song aus, den sie individuell performen, während ihr direkter Konkurrent zusieht und wartet. Mit seiner tief verwurzelten Leidenschaft für Musik, seiner großen Auftrittserfahrung, seiner Vielseitigkeit und seiner musikalischen Virtuosität wird Urban den Künstlern an der Seite der Coaches wertvolle Ratschläge geben, um ihre einzigartigen Stärken zu stärken und ihre Leistungen zu verbessern. Die Coaches wählen allein den Gewinner aus ihrem Team, der in die Playoffs, die letzte Runde vor den Live-Shows, einzieht. Jeder Coach hat in den Knockouts einen Steal.«The Voice» ist eine Show von MGM Television, Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon und ITV Studios The Voice USA, Inc. Die Serie wurde von John de Mol entwickelt, der zusammen mit Mark Burnett, Audrey Morrissey, Amanda Zucker, Kyra Thompson, Adam H. Sher und Barry Poznick als ausführender Produzent fungiert.