Trisha Yearwood tritt bei den «CMT Music Awards» auf

Das Country-Powerhouse erhält den ersten June Carter Cash Humanitarian Award.

Country-Ikone Trisha Yearwood wird den ersten June Carter Cash Humanitarian Award entgegennehmen und live bei denauftreten, die am Sonntag, den 7. April aus dem Moody Center in Austin, Texas, auf dem CBS Television Network ausgestrahlt werden.Inspiriert von der Country-Pionierin June Carter Cash wird mit dem Preis ein Künstler, ein Duo/eine Gruppe oder ein Branchenveteran ausgezeichnet, der/die sich in außergewöhnlicher Weise für die Gemeinschaft und seine/ihre Künstlerkollegen einsetzt und Junes Geist verkörpert, indem er/sie sich für andere einsetzt, ihnen hilft, ihre Stimme zu finden, und seine/ihre Plattform nutzt, um andere zu inspirieren und zu ermutigen. Yearwood wird die Ehrung in der Show entgegennehmen und außerdem die Weltpremiere von „Put It in a Song", der ersten Veröffentlichung ihres kommenden Albums, aufführen, die man nicht verpassen darf."Wir sind begeistert, die unvergleichliche Trisha Yearwood bei der diesjährigen Show mit dem ersten June Carter Cash Humanitarian Award zu ehren. Trisha hat die einzigartige Fähigkeit, eine Gemeinschaft zu versammeln, sei es für bedürftige Familien mit Habitat for Humanity oder für ihre Künstler- und Entertainer-Kollegen, die versuchen, sich einen Weg in der Branche zu bahnen. Sie verkörpert die kühne Stärke von June, die sich unermüdlich dem Dienst an der Gemeinschaft verschrieben hat, und die Namensgeberin für diese Auszeichnung. Beide mehrfach ausgezeichneten Vorreiterinnen haben mit ihrer Eloquenz ein Drehbuch geschrieben, das andere nachahmen können, indem sie ihr persönliches, berufliches und öffentliches Leben von ihrem Herzen und ihrer Authentizität leiten lassen", so die CMT Music Awards Executive Producers.