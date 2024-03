Quotennews

«Jungle Cruise» führt das private Filmprogramm deutlich an

Laura Friedrich von 25. März 2024, 09:00 Uhr

RTL hatte mit der Free-TV-Premiere vollen Erfolg. Doch auch «Fack Ju Göhte» in Sat.1 kam gut an. ProSieben punktete dann am späteren Abend mit «John Wick».



Gestern Abend stand sich eine breite Auswahl an Spielfilmen bei den privaten Sendern gegenüber. Dennoch fiel die Entscheidung für einen Sieger recht eindeutig aus. Mit 2,89 Millionen Fernsehnenden entschied sich die überwiegende Mehrheit für die Free-TV-Premiere von «Jungle Cruise», welche bei «Old» ebenfalls eine Free-TV-Premiere im Angebot. Die 0,76 Millionen Interessenten landeten bei guten 2,7 Prozent. 0,18 Millionen Umworbene reichten lediglich für akzeptable 3,0 Prozent Marktanteil.



Sat.1 setzte auf die Komödie «Fack Ju Göhte», welche mit 1,36 Millionen Menschen ebenfalls zahlreiche Neugierige zum Einschalten bewegte. Mit 5,1 Prozent Marktanteil schob man sich knapp über den Senderschnitt. Die 0,70 Millionen Werberelevanten landeten bei hervorragenden 11,9 Prozent. Weiter ging es mit «Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich», was bei einem Publikum von 0,37 Millionen Menschen jedoch auf annehmbare 3,7 Prozent zurückfiel. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden noch gute 6,9 Prozent Marktanteil verbucht.



ProSieben setzte zur Primetime auf den Actionfilm «John Wick» jedoch weiterhin 0,60 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm, so dass der Marktanteil einen Sprung auf ausgezeichnete 8,1 Prozent hinlegte. Die 0,22 Millionen Umworbenen steigerten sich ebenfalls auf starke 13,0 Prozent.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

