Apple verrät Cast von «The Studio»

US-Fernsehen

Das neue Projekt kommt von Seth Rogen, der auch das Drehbuch schreibt.

Apple TV+ hat heute die Starbesetzung von «The Studio» vorgestellt, einer neuen halbstündigen Komödie mit Seth Rogen in der Hauptrolle, der neben dem Emmy Award-Nominierten Evan Goldberg («Pam & Tommy») auch als Autor, Regisseur und ausführender Produzent fungieren wird, und bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten offiziell begonnen haben. Die Mehrfach-Emmy-Preisträger Peter Huyck und Alex Gregory («Veep») haben die Serie zusammen mit Rogen und Goldberg sowie Frida Perez entwickelt.«The Studio» handelt von einem alten Hollywood-Filmstudio, das versucht, in einer Welt zu überleben, in der es für Kunst und Kommerz immer schwieriger wird, zusammenzuleben.Zum Ensemble, das neben Rogen die Hauptrolle spielt, gehören die für den Emmy nominierte Kathryn Hahn («Tiny Beautiful Things»), die Emmy-, SAG- und Golden Globe-Preisträgerin Catherine O'Hara («Schitt's Creek»), Ike Barinholtz («History of the World Part 2») und Chase Sui Wonders («City on Fire»), mit Gaststars wie dem für den Academy Award nominierten und mit dem Emmy Award ausgezeichneten Bryan Cranston («Breaking Bad»), Keyla Monterroso Mejia («Curb Your Enthusiasm») und Dewayne Perkins («The Upshaws»). James Weaver, Alex McAtee und Josh Fagen von Point Grey Pictures fungieren neben Rogen und Goldberg auch als ausführende Produzenten. Lionsgate Television ist das Studio.