FOX Nation zeigt «Prisoner of Putin»

US-Fernsehen

Das Special gibt einen detaillierten Einblick in das Leben des Wall Street Journal-Reporters Evan Gershkovich.

FOX Nation wird am Donnerstag, den 28. März, ein neues Special mit dem Titel "Prisoner of Putin" zeigen, einen Tag vor dem einjährigen Jahrestag der Verhaftung und Inhaftierung des Wall Street Journal-Reporters Evan Gershkovich in Russland. Die Sondersendung wird einen detaillierten Einblick in Gershkovichs Leben und seinen Mut und seine Widerstandsfähigkeit während des letzten Jahres geben.Beiträge kommen von Steve Harrigan, dem leitenden Korrespondenten des FOX News Channel (FNC), der früher in Moskau tätig war, von den Wall Street Journal-Kollegen Gordon Fairclough und Paul Beckett sowie von Jeremy Berke und Sam Silverman, engen Freunden von Gershkovich.FOX Nation ist ein On-Demand-Streaming-Dienst für Verbraucher, der das Angebot des FOX News Channel durch ein exklusives Angebot für seine leidenschaftlichsten und treuesten Superfans ergänzt. Mit fast 10.000 Stunden an Inhalten umfasst der Abonnement-Service Lifestyle- und Unterhaltungsinhalte sowie historische Dokumentationen und investigative Serien von einer Vielzahl von FOX News-Persönlichkeiten zu einem Preis von 5,99 Dollar pro Monat/64,99 Dollar pro Jahr.