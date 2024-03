Library of Congress empfängt «Ghost»-Darsteller

US-Fernsehen

Eine spezielle Episodenvorführung und eine Podiumsdiskussion mit den Serienstars finden am Dienstag, den 9. April, um 18:30 Uhr im Coolidge Auditorium statt.

Die Library of Congress empfängt am 9. April die Darsteller der CBS-Hitkomödie. Am Dienstag, den 9. April, finden um 18:30 Uhr im Coolidge Auditorium eine spezielle Episodenvorführung und eine Podiumsdiskussion mit den Serienstars Richie Moriarty, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Román Zaragoza und Rebecca Wisocky statt. Kostenlose Eintrittskarten können unter loc.gov/events erworben werden. Von 17:00 bis 18:00 Uhr zeigt die Bibliothek im Whittall Pavilion eine Ausstellung von Gegenständen, die für die jeweiligen Zeitabschnitte der Geisterfiguren kuratiert wurden.«Ghosts», derzeit in der dritten Staffel, ist eine Komödie über ein Ehepaar, das Woodstone Mansion im Bundesstaat New York geerbt hat und feststellt, dass es von vielen Geistern verstorbener Bewohner aus verschiedenen Zeiten bewohnt wird. Die verstorbenen Seelen sind eine eng verbundene, eklektische Gruppe, deren individuelle Geschichten verschiedene Zeitepochen umfassen. Unter ihnen sind eine freche Lounge-Sängerin aus der Prohibitionszeit, Alberta (Pinnock), ein fröhlicher Pfadfinderführer aus den 80ern, Pete (Moriarty), ein aalglatter Finanzmagnat aus den 90ern, Trevor (Grodman), ein witziger Indianer aus dem 16. Jahrhundert, Sasappis (Zaragoza), und eine Society-Frau und Ehefrau eines Raubritters aus dem 19. Jahrhundert.Die Serie, die kürzlich für eine vierte Staffel verlängert wurde, wird donnerstags um 20:30 Uhr auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. Sie wird von den CBS Studios in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television und dem Produktionszweig der BBC Studios in Los Angeles produziert. Joe Port und Joe Wiseman sind die Showrunner. Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones, Sheila Carrasco und Devan Chandler Long spielen ebenfalls mit.