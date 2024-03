«Simpsons»-Abend sorgt für erst spät für grüne Zahlen

Quotennews

ProSieben füllte am Montag viele Stunden seines Programms mit der gelben Familie aus Springfield.

ProSieben setzte auch zu Beginn der 13. Kalenderwoche in der 18-Uhr-Stunde auf. Die beiden Folgen „Marge, das Monster“ und „Fleisch ist Mord“, jeweils aus der 33. Staffel, spülten 0,20 und 0,29 Millionen Zuschauer zum Unterföhringer Privatsender. In der Zielgruppe waren 0,10 und 0,17 Millionen Seher dabei, die Marktanteile fielen mit 4,0 und 5,8 Prozent mau aus. Auch auf dem Gesamtmarkt lief es mit 1,2 und 1,5 Prozent nicht gut.In der Primetime mussten sich die Fans der gelben Familie aus Springfield bis 21:20 Uhr gedulden, denn zunächst standen zwei-Episoden auf dem Programm. Die Folgen vier und fünf verfolgten 0,55 und 0,51 Millionen Zuschauer, die für schwache Marktanteile von 2,1 und 1,9 Prozent standen. Mit 0,30 und 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen musste sich ProSieben mit 5,3 und 5,6 Prozent begnügen. Im Anschluss stand das Staffelfinale vonauf dem Programm. Die 22. Episode der 34. Runde erreichte 0,29 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Mit 0,18 Millionen Umworbenen blieb man mit 3,5 Prozent einmal mehr blass.Zwischen 21:50 und 3:20 Uhr setzte die rote Sieben auf die komplette sechsteilige Doku-Serie. Die Folgen liefen zunächst ähnlich schwach wie die Zeichentrick-Serie selbst. Die erste Episode markierte ein 0,27-millionenköpfiges Publikum, bis Mitternacht blieben noch 0,28 Millionen dran. Die Marktanteile stiegen leicht auf 4,6 und dann drastisch auf 7,4 Prozent. Die weiteren vier Folgen sorgten für 0,15, 0,07 und je zweimal 0,06 Millionen Zuschauer sowie 7,1, 5,6, 8,0 und 9,2 Prozent. Durch das Ende der Datenerfassung liegen von der letzten Episode aber nur die Werte für die ersten 25 Minuten vor. Das gefragteste ProSieben-Programm lief damit abseits der Primetime und hörte auf den Namen. Das Wissensmagazin markierte in der 19-Uhr-Stunde 0,84 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren mit 0,33 ordentliche 8,4 Prozent drin.