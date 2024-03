CBS schnappt sich fünf Jahre lang die Golden Globes

US-Fernsehen

Zuvor wurde der Medienpreis sehr lange beim Mitbewerber NBC vergeben.

CBS und The Golden Globe Awards gaben einen neuen Fünfjahresvertrag für die Ausstrahlung der Preisverleihung auf dem Network und den Live-Stream auf Paramount+ bekannt. Die neue Vereinbarung beginnt mit der Ausstrahlung im Januar 2025. CBS übertrug die <<81st Annuel Golden Globe Awards am Sonntag, den 7. Januar, vor durchschnittlich 9,96 Millionen Zuschauern (Nielsen Live+7-Day National Ratings), was einer Steigerung von fast +50% gegenüber dem Vorjahr entspricht und die höchste Einschaltquote seit 2020 darstellt. Die Sendung war auch das drittgrößte live-gestreamte CBS-Special-Event auf Paramount+ in Bezug auf AMA und Reichweite."Die Zusammenarbeit von CBS mit den Globes für die diesjährige Übertragung war ein großer Gewinn für uns beide und hat einen starken Impuls für die Preisverleihungen im Jahr 2024 gesetzt", sagte George Cheeks, Präsident und CEO von CBS. "Die Globes sind ein einzigartiges Live-Event, das den Jahreskalender von CBS um ein weiteres herausragendes Ereignis und eine wertvolle Werbeplattform erweitert. Ich freue mich darauf, die Partnerschaft mit Jay und dem gesamten Team auszubauen, um die Globes weiter voranzutreiben.""Wir sind sehr stolz darauf, CBS auch weiterhin unser Zuhause für die Golden Globes zu nennen", sagte Jay Penske, Vorsitzender und CEO von Penske Media und Dick Clark Productions. "CBS hat sich in einer sehr schwierigen Zeit für die Globes eingesetzt und deren Wert erkannt, während es gleichzeitig den Weitblick, die Phantasie und die Überzeugung hatte, diese kultige Show auf seine vielen Plattformen zu bringen. Wir bewundern seit langem das Engagement von CBS für einige der größten kulturellen Live-Events, und die langfristige Partnerschaft festigt das Vermächtnis dieser Show und ihren unglaublichen Platz in der Geschichte.""Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für die Globes, da wir unsere Partnerschaft mit CBS und Paramount+ für die nächsten fünf Jahre festigen", sagte Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes. "Wir sind unglaublich stolz auf die Zuschauerzahlen, die wir 2024 erreicht haben, und freuen uns darauf, auf dem immensen Erfolg aufzubauen, um die «82nd Annual Golden Globe Awards» zur besten und denkwürdigsten Show aller Zeiten zu machen."