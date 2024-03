«The Tiny Chef Show» geht weiter

US-Fernsehen

Die zweite Staffel, die in Zusammenarbeit mit Imagine Television und Nickelodeon Animation produziert wird, folgt Chefkoch bei seinen brandneuen pflanzenfressenden Abenteuern.

Nickelodeon verwöhnt die Fans der kulinarischen Sensation Tiny Chef mit brandneuen Episoden der zweiten Staffel der Emmy-prämierten Vorschulserie, die am Montag, den 8. April beginnt. Die zweite Staffel, die in Zusammenarbeit mit Imagine Television und Nickelodeon Animation produziert wird, folgt Chefkoch bei seinen brandneuen pflanzenfressenden Abenteuern und kocht eine neue Auswahl an pflanzlichen Rezepten und mundgerechten Mahlzeiten in seinem Baumstumpf-Haus. Er bereitet Tee für die Bienenkönigin zu, versucht sich in der Zauberei und stellt sich seiner ultimativen Angst, Zwiebeln zu schneiden.In der zweiten Staffel begrüßt Chefkoch eine köstliche Reihe von prominenten Gaststars und Influencern, darunter: Ceci Balagot, Cooper Barnes, Lance Bass, Ryan Blaney, Victory Brinker, Liam Charles, Jordan Chiles, Auli'i Cravalho, Tricia Fukuhara, Duff Goldman, Rob Gronkowski, Carla Hall, Tony Hawk, Matt Hutchinson, George Johnston IV, Aneeshwar Kunchala, The Miz, Like Nastya, Wolfgang Schaeffer, Sean Sotaridona (Sean Does Magic), Danny Trejo, Ming Tsai, Tariq Logan und Aisha Tyler. Nicole Byer, Bob the Drag Queen und Amy Sedaris sind neben Alan Cumming als Moderatoren zu sehen. Zu den bereits angekündigten Gaststars gehören: Kristen Bell, Mayim Bialik, Santa J. Claus, Young Dylan, Kira Kosarin, April Moore (AprilAthena7) und Jackie Tohn.Die neuen Episoden der zweiten Staffel beginnen mit "Donuts/Rainbow Salad", die am Montag, 8. April, um 11:30 Uhr auf Nickelodeon und um 16:30 Uhr auf dem Nick Jr.-Kanal ausgestrahlt wird. Mit Chiles und Kunchala folgt "Donuts/Rainbow Salad" dem Chefkoch bei seinem Versuch, Ollys Lieblingsdonuts für ihr Überraschungsfrühstück zum Geburtstag zu backen, ohne sie zu wecken. Dann haben Chefkoch und Olly alle Hände voll zu tun, um zwölf Marienkäferbabys zu hüten und ihnen allen gleichzeitig einen Snack zu machen. Die «Tiny Chef Show» wird regelmäßig montags bis donnerstags um 11:30 Uhr auf Nickelodeon in den USA ausgestrahlt, und die zweite Staffel wird international auf Nickelodeon und Nick Jr. zu sehen sein.