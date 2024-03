Jodie Whittaker ist wieder zu sehen

TV-News

Die zweite Staffel von «Time» startet bereits in der kommenden Woche.

Magenta TV setzt ab Dienstag, den 2. April 2024, die britische Seriemit der zweiten Staffel fort. Die Produktion der BBC Studios umfasst drei Episoden, die jeweils 60 Minuten dauern. Die Hauptrollen verkörpern Ex-«Doctor Who»-Star Jodie Whittaker, Tamara Lawrance und Bella Ramsey. Im Mittelpunkt stehen drei ungleiche Frauen, die durch ein gemeinsames Schicksal zusammenfinden.Im Frauengefängnis von Carlingford treffen Orla (Jodie Whittaker), eine alleinerziehende Mutter, die zum ersten Mal eine Haftstrafe antritt, Abi (Tamara Lawrance), die für die Tötung ihres eigenen Babys eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, und Kelsey (Bella Ramsey), eine schwangere Heroinabhängige, ungewollt aufeinander. Während Abi Rachepläne schmiedet und Orla die Sorge um ihre Kinder zu schaffen macht, kämpft Kelsey gegen ihre Sucht an und plant ihre Zukunft mit einem Kind. Als der Druck im Gefängnis wächst, verweben sich die Schicksale der drei Frauen auf unvorhersehbare Weise.