Werbefrei & kostenlos: «NFL Draft» läuft bei Nitro und RTL+

TV-News

Das dreitätige Event wird in einer Mischung aus linearen TV-Ausstrahlung sowie Livestream aufbereitet. Das Publikum wird zudem auf das NFL Network verwiesen.

Wie im vergangenen Jahr hat RTL Deutschland die Übertragung desEnde April angekündigt. Das Event, bei dem die 32 Football-Teams in sieben Runden die besten College-Spieler auswählen, dauert drei Tage, beginnend am 26. April. Nitro sowie RTL+ werden in der Nacht auf Freitag ab 1:00 Uhr die erste Runde übertagen. Durchaus bemerkenswert ist, dass der «NFL Draft» komplett werbefrei übertragen wird und zudem kostenlos und frei zugänglich auf RTL+ verfügbar sein wird.Im vergangenen Jahr feierte die National Football League mit dem Draft-Event ihren Einstand bei RTL, nachdem die Rechte von ProSiebenSat.1 nach Köln gewandert waren. Nitro erzielte mit der nächtlichen Übertragung damals 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Der zweite Tag mit den Runden zwei und drei ist in diesem Jahr in der Nacht auf Samstag ab 00:30 Uhr auf RTL+ zu sehen. Alle finalen Entscheidungen am dritten und letzten Tag des Drafts können Fans am Samstag ab 18:00 Uhr im Livestream des NFL Network verfolgen. Der hauseigene 24/7-Kanal der Profiliga ist ebenfalls auf dem Streamingdienst verfügbar.Begleitet wird der «NFL Draft» von der eingespielten On-Air-Crew um den ehemaligen Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer, Ex-NFL-Profi Markus Kuhn, Moderator Jan Stecker und Community Host Mitja Lafere, die sich live aus der US-amerikanischen Industriemetropole Detroit melden, wo der Draft stattfindet. Neben der Vor-Ort-Berichterstattung mit allen Reaktionen unmittelbar aus Detroit versammeln Nitro und RTL+ diesmal auch zahlreiche Experten via Live-Schalte. Die Einbindung aller Fragen und Insights der deutschen Fan-Community verantwortet Alex „Kucze“ von Kuczkowski. An seiner Seite begrüßt er im Kölner Sendezentrum mit Adrian Franke und Christoph Kröger zwei anerkannte Football-Analysten. Die Hosts des NFL-Podcasts «Down Set Talk!» nehmen die Picks der Teams genau unter die Lupe und teilen ihre fundierten Einschätzungen. Zugeschaltet vom „NFL Germany Draft Event“ aus dem NFL-Deutschland-Headquarter in Düsseldorf meldet sich zudem die «Football Bromance»-Crew um die RTL-Experten Patrick Esume und Björn Werner.