VOX macht Mallorca-Special der «Dekoprofis»

TV-News

Im Mittelpunkt steht das Wohnzimmer der Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens.

Am 8. April startet VOX die zweite Staffel der Nachmittagsserie. In der 16-Uhr-Sendung wendet sich ein Teilnehmer an drei der insgesamt sieben Einrichtungsexperten mit einem persönlichen Interiorwunsch und einer Preisvorstellung. Die Experten stellen jeweils einen Vorschlag vor, aus denen der Kandidat seinen Favoriten wählen darf. Für wenige Wochen nach dem Staffelstart hat VOX nun auch eine Sonderepisode angekündigt.Am Montag, den 22. April, kommt es zu einem „Mallorca Promi-Special“, bei dem die «Goodbye Deutschland»-Stars Caro und Andreas Robens mit ihren Wünschen an «Die Dekoprofis» herantreten. Die Robens haben nämlich endlich ihre Traum-Finka auf der beliebten Urlaubsinsel gefunden, fühlen sich in ihrem Wohnzimmer allerdings gar nicht wohl. Da sie kein Händchen für Deko haben, wenden sie sich an Set-Designer Rolf Buck sowie die beiden Interior-Designer Eric Schroth und Christin Kaldma.Anhand der gestellten Vorgaben entwickeln die drei Experten jeweils ein individuelles Konzept, das auf die Wünsche und Bedürfnisse der Robens abgestimmt ist. Dabei begleitet die Sendung die Profis während des gesamten Schaffensprozesses: vom Schauen der Hilferuf-Videobotschaft bis zum kreativen Prozess in der eigenen Kreativstätte. Ist die Wahl am Pitch-Tag getroffen, erhält der Experte direkt das Budget, damit er oder sie sofort mit den Einkäufen loslegen kann, denn es ist nur einen Tag Zeit für die Renovierung.In diesem Jahr gehören neben Buck, Schroth und Kaldama auch wieder Interior-Designerin und Künstlerin Emell Gök Che und Upcycling- und DIY-Experte Thomas Klotz zum Team der «Dekoprofis». Neu dazu kommen Raumausstatterin und Vintage-Händlerin Esther Ollick sowie Sarah Bora, Musikerin, Interior-Designerin und die Frau an der Seite von Eko Fresh.