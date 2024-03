«Airbender» kann Zuschauer nicht halten

US-Quoten

Der Streamingdienst Netflix überzeugte vor allem mit der Reality-Show «Love Is Blind».

Der Streamingdienst Netflix muss einen herben Rückschlag hinnehmen, der bereits vor einigen Wochen international wahrgenommen wurde. Die neue Serieerfüllte nicht die Erwartungen der Zuschauer, weshalb das Interesse laut Nielsen zwischen dem 19. und 25. Februar deutlich zurückging. Es wurden nur noch 1,35 Milliarden Streaming-Minuten registriert.Den ersten Platz belegte die Reality-Show, deren sechste Staffel am 21. Februar 2024 veröffentlicht wurde. Die sechs Episoden, die Netflix bereits eine Woche zuvor gestreamt hatte, sind ebenfalls in der Streamingliste enthalten. Nummer drei ging an die BBC-Serie, die Kinderserie verzeichnet nun 1,89 Milliarden Streamingminuten.Das «The Big Bang Theory»-Spin-offsammelte auf Platz vier 862 Millionen Minuten, die Seriekam auf 847 Millionen Minuten. Die bereits vor fünf Jahren gestartete HBO-Serieerreichte bei Max und Netlix mit 693 Millionen Minuten ihren absoluten Spitzenwert.