«Unser Traum» geht weiter

TV-News

Der Fernsehsender sixx knüpft nahtlos die fünfte Staffel an.

In den vergangenen Wochen strahlte die Fernsehstation sixx die Factual-Showam Dienstagabend aus. Die australische Fernsehshow, die von Foxtel hergestellt wird, darf mit neuen Episoden weitergehen. Ab 16. April 2024 um 20.15 Uhr startet die fünfte Staffel der Einrichtungsshow.Als Innenarchitekt weiß Neale Whitaker ganz genau, wie er einem gewöhnlichen Haus ein neues Leben einhauchen kann. Sein Gegner, Immobilien-Experte Andrew Winter, erkennt wiederum, wann die Zeit gekommen ist, sein altes Heim zu verkaufen und in ein neues Traumhaus zu ziehen. Gemeinsam reist das Duo quer durch Australien und hilft Paaren zu entscheiden: Lohnt sich eine Renovierung mithilfe von Neale oder ein Umzug, in ein von Andrew gefundenes Zuhause?Brett und Anita wohnen mit ihren beiden volljährigen Kindern unter einem Dach. Doch das alte Queenslander-Haus bietet nicht genug Raum für vier Erwachsene und das Familienleben leidet unter häufigen Streitigkeiten. Neale Whitaker macht sich an die Arbeit und will mit einem Umbau mehr Platz schaffen. Andrew Winter zeigt dem Paar drei attraktive Objekte und will Anita von einem Umzug überzeugen. Wer wird am Ende das Duell gewinnen?