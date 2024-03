«Lets Dance» blickt an Karfreitag auf Highlights vergangener Jahre zurück

Quotennews

Mit diesem Ersatzprogramm gingen 1,5 Millionen Zuschauer verloren. Trotz des deutlichen Einbruchs wurden weiterhin gute Quote eingefahren.



Wie in jedem Jahr respektiert «Let’s Dance» Karfreitag als stillen Feiertag und verzichtet so auf eine neue Ausgabe der Tanzshow. Ganz fehlen darf das Format jedoch am Freitagabend bei RTL nicht und so zeigte der Sender einen Zusammenschnitt früherer Highlights unter dem Titel. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderierten das Format, in welchen jeder Profi sein oder ihr persönliches Highlight aus den vergangenen 16 Staffel vorstellt.Im vergangenen Jahr hatten an Karfreitag 2,82 Millionen Fernsehende für das «Let’s Dance»-Ersatzprogramm eingeschalten. Dies hatte zu starken 12,6 Prozent Marktanteil geführt. Bei den 0,61 Millionen Jüngeren waren hohe 12,5 Prozent zustande gekommen. Mit 2,14 Millionen Zuschauern war das Interesse gestern etwas geringer, von den 3,61 Millionen Neugierigen in der Vorwoche war man noch weiter entfernt. Dennoch wurden weiterhin hohe 10,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Vor allem in der Zielgruppe waren die Schwierigkeiten zu bemerken. Hier musste man sich mit 0,49 Millionen Umworbenen hinter «The Voice Kids» einordnen, wohin die meisten Zusehenden abgesprungen sein werden. Von den herausragenden 20,6 Prozent in der Vorwoche waren so gestern nur noch knapp überdurchschnittliche 11,0 Prozent übrig.Die Show ging bis Mitternacht und im Anschluss wiederholte der Sender dann nochmal, die musikalische Neuinterpretation der Ostergeschichte, welche am Mittwoch zur Primetime gezeigt wurde. Am Abend wollten dies jedoch nur noch 0,33 Millionen Neugierige sehen, was sich in mageren 5,1 Prozent Marktanteil äußerte. Die 0,05 Millionen Werberelevanten fielen sogar auf eine mickrige Quote von 3,0 Prozent zurück.