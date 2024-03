Ohne Tanzkonkurrenz blüht «The Voice Kids» auf

Quotennews

Ein Plus von mehr als 350.000 Zuschauern und in der Zielgruppe eine stärkere Quote als im ganzen vergangenen Jahr zeigen, dass die Castingshow ohne Konkurrenz von «Let’s Dance» deutlich besser läuft.



Die zwölfte Staffel vonwar am vergangenen Freitag angelaufen. Mit Álvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Micheal „Michi“ Beck, Smudo und Wincent Weiss setzt man auf die altbekannte und bereits eingespielte Jury. Die Moderation übernehmen Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Gestern standen die zweiten von insgesamt fünf Blind Auditions an und die Coaches machten sich weiter auf die Suche nach den perfekten jungen Talenten für ihre Teams.Der Auftakt in der Vorwoche hatte 1,32 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt und Sat.1 einen guten Marktanteil von 5,4 Prozent eingebracht. Bei den 0,40 Millionen Jüngeren stand eine hohe Quote von 8,1 Prozent auf dem Papier. Mit 1,69 Millionen Interessenten legte das Format nun gestern einen deutlichen Sprung nach oben hin. Dies resultierte in einem starken Marktanteil von 7,1 Prozent. Bei den 0,55 Millionen Umworbenen landete der Sender nun mit herausragenden 11,2 Prozent sogar im zweistelligen Bereich. Stärker war die Quote zuletzt 2022 gewesen. Der plötzliche Zuschauerzuwachs ist vor allem darauf zurückzuführen, dass «Let’s Dance» am Karfreitag eine Pause einlegte und die Konkurrenz so deutlich geschmälert wurde.Statt der Warm-Up-Show setzte man gestern im Anschluss auf die Wiederholung von. Die Musiksendung war am 5. April 1983 erstmals ausgestrahlt worden und die Musikvideos fanden auf diese Weise erstmals ins Fernsehen. Kai Böcking, Ingolf Lück und Peter Illmann blickten auf die Highlights und Meilensteine zurück. Die Wiederholung schaffte es gestern bei einem Publikum von 0,57 Millionen Fernsehenden trotzdem noch auf solide 4,7 Prozent. Bei den 0,18 Millionen Werberelevanten wurden passable 6,0 Prozent eingefahren.