«Potomac»-Hauswives kommen zusammen

US-Fernsehen

Bereits Ende März gibt es das dreiteilige Special.

Die dreiteilige Wiedervereinigung vonfeiert am Sonntag, den 31. März um 20.00 Uhr auf Bravo Premiere. Die Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock zum Streamen verfügbar sein. Gastgeber Andy Cohen sitzt mit Gizelle Bryant, Ashley Darby, Candiace Dillard Bassett, Robyn Dixon, Karen Huger, Dr. Wendy Osefo, Mia Thornton und der neuen Hausfrau Nneka Ihim auf der Couch, um über eine Achterbahnfahrt der Freundschaft zu sprechen.Die achte Staffel beginnt mit einem Wiedersehen, bei dem die Frauen inmitten ihrer Monarch-Magazin-Ikonen-Galerie all die Dramen aufarbeiten, die vor und hinter der Kamera passiert sind. Die Damen sind sich bei dem einig, was sie am besten können, nämlich schmutzig reden. Robyn wird zur Rede gestellt, weil sie Juan immer verteidigt hat. Candiace ist überrumpelt, als Gizelle und Robyn schockierende Anschuldigungen über Chris aussprechen. Mia öffnet sich über ihren neuen Freund und wird mit einem Gerücht aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.«The Real Housewives of Potomac» wird von Truly Original produziert, mit Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Lorraine Haughton-Lawson, Nora Devin Zimmerman und Eric Fuller als ausführenden Produzenten. Jackie Hebert, Nick Prescott und Lizzie Spratt sind Co-Produzenten. Andy Cohen ist ebenfalls ausführender Produzent.