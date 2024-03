«Supermarkt Stakeout» kehrt zurück

US-Fernsehen

Food Network hat neue Ausgaben produzieren lassen.

, die Erfolgsserie von Food Network, bei der die Action schon beim Verlassen der Gänge beginnt, kehrt in diesem Frühjahr mit einer brandneuen Staffel zurück, die ein vierteiliges Jury-Turnier mit allen Stars beinhaltet. In jeder Folge, die von Alex Guarnaschelli moderiert wird, treten die Köche in drei thematischen Kochrunden vor einem echten Supermarkt in einer Pop-up-Küche auf einem Parkplatz an, die über alles verfügt, außer einer Speisekammer. Um sich Zutaten zu sichern, müssen die Teilnehmer mit einem Budget von 500 Dollar strategisch und überzeugend vorgehen und Artikel aus den Einkaufswagen der Kunden heraushandeln. Jede Woche bestimmt eine wechselnde Jury, welcher Koch die erfolgreichsten Gerichte zubereitet hat und genug Geld für einen Jahresvorrat an Lebensmitteln erhält. «Supermarket Stakeout» kehrt mit einer vierzehnteiligen Staffel am Mittwoch, den 1. Mai um 21 Uhr zurück, einschließlich eines vierteiligen Jury-Turniers, das am Mittwoch, den 29. Mai um 21 Uhr beginnt."«Supermarket Stakeout» ist ein Fan-Favorit und die neue Staffel bietet all die Koch-Action, die Verhandlungen und die Spannung, die unser Publikum liebt", sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Das allererste Juroren-Turnier hebt den Wettbewerb auf die nächste Stufe und der Spaß ist ungebrochen."In der neuen Staffel werden die Juroren von «Supermarket Stakeout» zu Konkurrenten in einem vierteiligen Turnier, bei dem sie die Chance haben, 25.000 Dollar in bar und 25.000 Dollar, die an No Kid Hungry gespendet werden, zu gewinnen. Die Sterneköche, die auf dem Parkplatz gegeneinander antreten, sind Antonia Lofaso, Eric Greenspan, Aarti Sequeira, Joe Sasto, Gabriele Bertaccini, Damaris Phillips, Viet Pham, Karen Akunowicz und Zac Young. Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, 29. Mai, um 21 Uhr und der Gewinner wird am Mittwoch, 19. Juni, um 21 Uhr bekannt gegeben.