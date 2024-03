Neuer Termin für «Welcome to Wrextham»

US-Fernsehen

Die achtteilige Dokumentation wird in den Mai geschoben.

Die FX-Reality-Doku, die Emmy preisgekrönte Doku-Serie von Rob McElhenney und Ryan Reynolds, hat die Premiere ihrer dritten Staffel auf Donnerstag, den 2. Mai um 22 Uhr auf FX. Die Premiere wird die ersten beiden Episoden der achtteiligen Staffel enthalten, wobei jeden folgenden Donnerstag eine neue Episode verfügbar sein wird. Die Serie wird in Kürze auch auf Star+ in Lateinamerika und Disney+ in anderen Ländern zu sehen sein.In «Welcome to Wrexham», die kürzlich mit dem Emmy Award für die beste unstrukturierte Reality-Sendung ausgezeichnet wurde, steuern Rob McElhenney («It's Always Sunny in Philadelphia») und Ryan Reynolds («Deadpool») den drittältesten Profifußballverein der Welt. «Welcome to Wrexham» ist eine Doku-Serie, die die Träume und Sorgen von Wrexham, einer Arbeiterstadt in Nordwales, Großbritannien, verfolgt, während zwei Hollywood-Stars die Zukunft ihres historischen Clubs leiten.Im Jahr 2020 taten sich Rob und Ryan zusammen, um die Red Dragons aus der 5. Liga zu kaufen, in der Hoffnung, den Club in eine Außenseitergeschichte zu verwandeln, die die ganze Welt anfeuern könnte. Die Welt hat es bemerkt und der Wandel ist in vollem Gange. Nach fünfzehn schmerzhaften Spielzeiten in der National League schaffte der Verein endlich den Wiederaufstieg in die englische Fußballliga. Noch nie stand so viel auf dem Spiel wie in der League Two, die eine neue Intensität mit sich bringt und in der der Verein weiterhin von Verletzungen und Rückschlägen geplagt wird. Engagierte Mitarbeiter und Fans feiern die Rückkehr der Stadt zum Ruhm und stellen sich gleichzeitig den neuen Herausforderungen, die mit der Rückkehr in die EFL einhergehen. Wird der Wrexham AFC der Herausforderung standhalten und wieder aufsteigen?Die Frauenmannschaft des Wrexham AFC, die nach einer ungeschlagenen Saison in die walisische Adran Premier League aufgestiegen ist, zeigt weiterhin, warum Frauen für den Fußball geschaffen sind. Können sie mit neuen Spielerinnen, einem neuen Spielfeld und einem ganz neuen Niveau des Wettbewerbs weiterhin dominieren und sich einen Namen an der Spitze der Liga machen?In der dritten Saison, in der das Team seinen Platz in der EFL einnimmt, haben die Kameras von «Welcome to Wrexham» zum ersten Mal Zugang zum Spielfeld und bringen die Zuschauer in die Umkleidekabine und an die Seite der Spieler, während einige der größten Spiele, die Wrexham AFC je bestritten hat, gezeigt werden.«Welcome to Wrexham» wird von McElhenney, Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Humphrey Ker, Nick Frenkel, George Dewey und Boardwalk Pictures' Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma und Andy Thomas produziert. Willkommen in Wrexham wird produziert von More Better Productions, Maximum Effort Productions, 3 Arts Entertainment und Boardwalk Pictures.