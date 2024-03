Geo schaut auf «Geheimnisvolle Pyramiden»

TV-News

Im Anschluss werden Hallstatt und Rom thematisiert.

Der Fernsehsender Geo Television startet am Samstag, den 20. April 2024, die Deutschlandpremiere der französischen Reihe. Die Sendung «Inside Pyramids» startet mit der Episode „Sakkara: Die vergrabene Pyramde“. Christian Stark spricht die Sendung, die im Jahr 2023 produziert wurde und sechs Folgen umfasst.Vor über 4.500 Jahren entstand in der Nähe der Stadt Kairo ein herausragendes Bauwerk. Es handelt sich um eine der ersten Pyramiden des alten Ägypten, die lange vor der Pyramide von Cheops erbaut wurde. Von der Pyramide von Sekhemkhet sind heute nur mehr ein unterirdisches Grab und ein geheimnisvoller Sarkophag übrig. In dieser Folge entschlüsseln Experten dieses Denkmal, das noch nie zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.Um 21.10 Uhr setzt Geo auf die Dokumentation. Ein verborgenes antikes Reich in einem fast unzugänglichen Gebiet der Alpen ist die Wiege der keltischen Kultur: Hallstatt. Vor Tausenden Jahren lebte dort eine unermesslich reiche Zivilisation. Grund ihres Wohlstands war Salz. So entstand in Hallstatt eine Hochkultur, die von ihrem Zentrum aus Handel mit ganz Europa führte und deren Spuren wertvolle Schätze für die Archäologie bargen. Mit, wird der Abend ab 22.05 Uhr abgerundet.