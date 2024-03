Nächster «One Piece»-Film kommt

TV-News

Mitte April 2024 strahlt ProSieben Maxx den Streifen «Episode of Skypedia» aus.

Nach Ostern beginnt bei ProSieben Maxx der große Marathon an-Fernsehspecials. Los geht’s am 5. April mit «Heart of Gold», ehe eine Woche später «Episode of East Blue – Die großen Abenteuer von Ruffy und seinen vier Freunden!» auf Sendung geht. Jetzt kündigten die Verantwortlichenan. Dieser Film ist ebenfalls am Freitagabend (19. April 2024) um 20.15 Uhr eingeplant.Mit dem ehemaligen Offizier der Barockwerke, Nico Robin, als festes Besatzungsmitglied segeln die Strohhüte ihrem nächsten Ziel entgegen. Doch dann fällt ein Schiff in voller Größe vom Himmel. Nami bemerkt auch, dass ihr Log gerade nach oben zeigt, was bedeutet, dass ihre nächste Insel eine Himmelsinsel ist. Obwohl die Strohhüte unbedingt eine Himmelsinsel besuchen wollen, können sie es sich nicht leisten, dorthin zu fahren, also machen sie auf der Insel Jaya Halt, um einen Weg zu finden.In Mock Town legen sie an und reisen auf die andere Seite der Insel, um Mont Blanc Cricket zu treffen, einen Mann, von dem sie glauben, dass er etwas über die Skypiea weiß. Als sie Cricket treffen, erfahren sie, dass sein Vorfahre, Mont Blanc Noland, mit einem Stamm zu tun hatte, der später auf mysteriöse Weise verschwand. Noland vermutete, dass der Stamm in den Himmel versetzt worden sein könnte, was auf die Existenz einer himmlischen Insel hindeutet. Crickets Piratenallianz rüstete die Going Merry mit den notwendigen Upgrades aus, um Skypiea zu erreichen. Mit Hilfe des Knock Up Stream, einer starken vertikalen Wasserströmung, gelang es den Strohhüten, die Wolken zu erreichen und auf den Wolken zum skypischen Festland zu reiten.