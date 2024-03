«Wizards»: Grünes Licht

US-Fernsehen

Die Serie ist eine Fortsetzung von «Waverly Place».

Der Disney Channel hat grünes Licht für die Produktion von(Arbeitstitel) gegeben, einer Fortsetzung der Emmy-prämierten Serie «Wizards of Waverly Place», einer der beliebtesten Serien in der Geschichte des Senders. Die Produktion der neuen Serie, die von Disney Branded Television produziert wird, beginnt nächsten Monat in Los Angeles und soll noch in diesem Jahr auf dem Disney Channel und Disney+ ausgestrahlt werden.Die neue Serie, die sich an Kinder und ihre Familien richtet, vereint die zweifach für den Emmy und den Golden Globe nominierten Selena Gomez und David Henrie als Alex und Justin Russo, die auch als ausführende Produzenten fungieren. Gomez wird eine Gastrolle in der ersten Folge haben, während Henrie eine regelmäßige Hauptrolle in der Serie übernehmen wird. Der neue Serien-Stammgast Max Matenko («Platonic») spielt Justins jüngsten Sohn Milo und schließt sich der bereits angekündigten Besetzung an, zu der auch Janice LeAnn Brown (Disney's «Just Roll with It») in der Hauptrolle als junge, mächtige Zauberin Billie, Alkaio Thiele («Marvel's Spidey and his Amazing Friends») als Justins ältester Sohn Roman und Mimi Gianopulos («Rutherford Falls») als Justins Frau Giada gehören.Die Serie folgt einem erwachsenen Justin Russo, der sich entschieden hat, ein normales, sterbliches Leben mit seiner Familie, Giada, Roman und Milo, zu führen. Als Justins Schwester Alex die hilfesuchende Billie zu sich nach Hause bringt, erkennt Justin, dass er seine magischen Fähigkeiten abstauben muss, um die Zauberlehrling zu betreuen, während er gleichzeitig mit seinen alltäglichen Pflichten jongliert - und die Zukunft der Zaubererwelt sichert."«Wizards of Waverly Place» hat mit seinen zauberhaften Abenteuern und großen Lachern die Herzen erobert und Kindern und Familien überall unvergessliche Erinnerungen beschert", so Ayo Davis, President, Disney Branded Television. "Wir können es kaum erwarten, wieder in die magische Welt von «Wizards» einzutauchen und sowohl langjährige Fans als auch eine neue Generation einzuladen, den Zauber an der Seite von Selena, David und unserer unglaublichen Besetzung und Crew zu erleben."