Apple verlängert «The Last Thing He Told Me»

US-Fernsehen

Die Serie mit Jennifer Garner und Reese Witherspoon wird demnächst weitergehen.

Apple TV+ hat die Verlängerung der zweiten Staffel der fesselnden Erfolgsseriebekannt gegeben, die auf der Fortsetzung des gefeierten New York Times-Bestsellerromans und Reese's Book Club-Bestsellers von Laura Dave basiert. Daves mit Spannung erwartete Fortsetzung des Romans «The Last Thing He Told Me» wird 2025 veröffentlicht - von Simon & Schuster/Marysue Rucci Books in den USA und Penguin Random House/Century Books in Großbritannien, Australien und Neuseeland - noch vor der Premiere der zweiten Staffel der Apple TV+ Serie. Die zweite Staffel von «The Last Thing He Told Me», die von 20th Television und Reese Witherspoon's Hello Sunshine (Teil von Candle Media) produziert wird, erweitert die Geschichte des New York Times-Bestsellers von Laura Dave, in der die Hauptdarsteller Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice und David Morse ihre Rollen wieder aufnehmen."Wie so viele Menschen habe auch ich mich auf der ersten Seite von Laura Daves fesselndem Roman in Hannah verliebt", so Jennifer Garner, Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin. "Der Wechsel von der Leserin und dem Superfan zur Schauspielerin und Produzentin war köstlich - und wurde durch die Zusammenarbeit mit Laura, Josh, Reese und allen bei Hello Sunshine sowie den fantastischen Teams bei Apple und 20th noch süßer. Teil dieser Gruppe zu sein, ganz zu schweigen von einer so großartigen Besetzung, war für mich ein Höhepunkt meiner Karriere. Ich bin begeistert, dass ich mehr von Hannahs Geschichte erzählen kann - ich hätte nicht schneller Ja sagen können zu Staffel zwei! Diese Figuren und ihre Geschichte bedeuten mir so viel, und ich weiß, dass sie das auch für die vielen tun, die unsere Serie unterstützt haben; wir freuen uns darauf, den Zuschauern mit diesem nächsten Kapitel noch mehr zu bieten.""Wir sind begeistert, dieses unglaubliche Team für eine weitere Staffel von «The Last Thing He Told Me» auf Apple TV+ wieder zusammenzubringen", sagt Reese Witherspoon, Gründerin von Hello Sunshine. "Die Reaktion des Publikums auf Laura Daves großartigen Roman und Jen Garners umwerfende Leistung in der Serie war für uns alle bei Hello Sunshine so erfreulich. Wir können es kaum erwarten, einzutauchen und zu sehen, was in der zweiten Staffel auf Hannah Hall zukommt."