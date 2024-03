Danni Büchner bekommt eigenes RTLZWEI-Format

TV-News

Daniela "Danni" Büchners älteste Töchter wandelten bereits auf fremden Sendern, nun kehrt auch das Familienoberhaupt persönlich VOX den Rücken. RTLZWEI hat eine neue Doku-Soap mit der bekannten Mallorca-Auswanderin. Geplant sind vier Episoden von, die von Picture Puzzle Medien produziert werden und noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden sollen.Neben Danni Büchner selbst werden auch ihre erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit dem 2018 verstorbenen Jens Büchner, Jenna und Diego, zu sehen sein. Büchner plant in der Doku-Soap neben ihrer Karriere eine Teilhaberschaft in einer von ihrer Familie renovierten Bar, die mit einem großen Opening eröffnet werden soll. Außerdem ist sie zu sehen, wie sie ihre Kinder dabei unterstützt, ihre eigenen Wege zu gehen. Joelina absolviert eine Ausbildung zur Stewardess, Jadas studiert Jura und versucht eine Modelkarriere zu starten. Und Diego träumt vom Leben als Profifußballer. Doch die Fünffach-Mutter steht auch vor persönlichen Herausforderungen, wie der Neuordnung der Familienverhältnisse, wenn Joelina und Jada das Nest bald verlassen. Versprochen werden zudem Einblicke in ihre inneren Kämpfe, Ängste und Träume.„Ich freue mich und bin zugleich auch ein bisschen aufgeregt. Ein neues, eigenes Format, ein neuer Sender und so viele Geschichten, die es zu erzählen gibt! Bei uns ist immer etwas los – meine Fans wissen das und haben jetzt bei RTLZWEI die wunderbare Möglichkeit mich und meine Familie zu begleiten“, wird Danni Büchner in einer RTLZWEI-Mitteilung zitiert.Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI, freut sich über die Verpflichtung Büchners, die die Lücke von Daniela Katzenberger, die zu VOX zurückkehrt, schließen soll: "Danni Büchner ist ein Reality-Star und eine starke Frau und Mutter, die für ihre Familie alles tut. Gerade letztere Seite ihrer Persönlichkeit wurde bisher nicht ausreichend gezeigt. Das holen wir nun nach und begleiten das bewegende und turbulente Leben von Danni und ihren Kindern auf Mallorca. Es ist schön, dass sie künftig bei RTLZWEI zu sehen sein wird."