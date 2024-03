«Sunshine Slayings» startet bei RTL Crime

TV-News

Die neue siebenteilige Reihe zeigt Mörder im Urlaub.

Am Freitag, den 3. Mai 2024, strahlt die Fernsehstation RTL Crime die erste Folge vonaus. Los geht es mit der Episode „Donald“. Hinter der Dokumentationsreihe, die um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, stecken die Firmen Sunshine Season One und Sunshine One Productions.Der Kanadier Donald Idiens wollte in Las Vegas sein Glück auf die Probe stellen, aber in seinem Fall endete das nicht nur mit einem verlorenen Monatslohn. Er wurde in einem Hotel erschlagen. Aufgrund der gigantischen Besucherströme ist Las Vegas ein besonders schwieriges Pflaster für polizeiliche Ermittlungen. Das ist einer der Gründe, warum die Ermittler fast zehn Jahre brauchten, um den Mörder vor Gericht zu bringen.Ab 21.00 Uhr wirdwiederholt. Der ehemalige Ermittler Mark Williams-Thomas sucht noch einmal den Tatort auf und geht den Hinweisen nach, die laut deutschen Staatsanwälten auf Christian B. als Täter hindeuten. Ein Zeuge gibt an, zu befürchten, in Christian B.s Wohnmobil gewesen zu sein, während Madeleine sich darin aufhielt. Williams-Thomas geht außerdem auf die Suche nach Videos, die angeblich Christian B. zeigen, wie er sexuellen Missbrauch begeht.