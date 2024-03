«Quiet on Set» kommt nach Deutschland

TV-News

Der Streamingdienst discovery+ wird die schlagzeilenträchtige Miniserie Ende April veröffentlichen – allerdings nur die erste Episode.

Bei Warner Bros. Discovery-Deutschland ist Schnelligkeit ein dehnbarer Begriff. Am vergangenen Wochenende strahlte Investigation Discovery die Doku-Serieaus, die Schlagzeilen in den amerikanischen Medien auslöste. Die Produktion von Mary Robertson und Emma Schwartz von den Produktionsfirmen Maxine Productions und Sony Pictures Television kommt zügig nach Deutschland. Für Warner Bros. Discovery-Verhältnisse ist der 26. April 2024 „zeitnah“. Die vier Teile werden über vier Wochen gestreckt.Der Dokumentation beleuchtet die toxische Kultur hinter einigen der bekanntesten Kindersendungen der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre. Der Film lüftet den Vorhang vor einem Imperium, das von seinem Schöpfer Dan Schneider aufgebaut wurde und das die Populärkultur unangefochten beherrschte. In vier Teilen enthüllt die Doku-Serie ein verräterisches Umfeld, das von Missbrauchsvorwürfen, Sexismus und Rassismus geprägt ist.Der Vierteiler beleuchtet diese emotionalen Geschichten, indem ein über Jahrzehnte gewachsenes Muster von widerwärtigem, missbräuchlichem und manipulativem Verhalten aufgedeckt wird und exklusive Geschichten von Pädophilen am Set erzählt werden. Diese Interviews, die mit Archivmaterial (von dem einige noch nie ausgestrahlt wurden), Szenen aus den Sendungen und Kommentaren aus den sozialen Medien kombiniert werden, stellen viele Momente aus den Serien in einen neuen Kontext.