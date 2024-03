Neuer «Spider-Man»-Kurzfilm kommt zu YouTube

Kino-News

Sony Pictures und Kevin Love Fund veröffentlichen den Film in der kommenden Woche.

Nach Informationen des US-Branchenportals „Variety“ wird Sony Pictures am Mittwoch, den 27. März 2024, den animierten Kurzfilmveröffentlichen. Die Produktion von Sony Pictures Animation und Sony Pictures Imageworks spielt in der Welt von «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Die digitale Veröffentlichung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kevin Love Fund und wird als Teil des neuen Lehrplans "The Hero Within" (Der innere Held) des Fonds zum Thema psychische Gesundheit eingesetzt.In dem Kurzfilm geht es um Miles Morales/Spider-Man, der darum kämpft, seine Rollen als Teenager, Freund, Schüler und Spider-Man unter einen Hut zu bringen. Bei der Bewältigung dieses Drucks erleidet Miles eine Panikattacke, die ihn dazu zwingt, sich den Manifestationen seiner Angst zu stellen und zu lernen, dass es genauso mutig sein kann, Hilfe zu suchen, wie seine Stadt vor dem Bösen zu beschützen."Miles steht stellvertretend für so viele von uns, die jeden Tag ihr Bestes geben", sagt Jarelle Dampier, Direktorin von «The Spider Within». "Oft ist uns gar nicht bewusst, was wir durchgemacht haben, bis unser eigener Körper uns zwingt, uns seiner Erfahrungen bewusst zu werden. Mein Ziel ist es, dass «The Spider Within» Freunde und Familienmitglieder zu tieferen Gesprächen über ihre eigene psychische Gesundheit anregt - und ich hoffe, dass es sich wie ein Liebesbrief an diejenigen anfühlt, die Miles Morales verehren.KLF-Gründer Kevin Love, Profi-Basketballspieler und Verfechter der psychischen Gesundheit, sagte: "Meine Hoffnung für den Kurzfilm ist, dass alle, vor allem junge Menschen, verstehen, dass ihre Gefühle gültig sind und dass sie damit nicht allein sind.