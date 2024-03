Sat.1 schickt «Dating Game» auf Sendung

TV-News

Allerdings werden die neuen Episoden nur noch am Sonntagvorabend ausgestrahlt.

Nur 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten am 13. Februar 2023 die Produktion vonin Sat.1 . Die Neuauflage von «Herzblatt» mit Jörg Pilawa erreichte nur schwache 4,9 Prozent bei den Werberelevanten. Zwei weitere Ausgaben hat Sat.1 noch in der Warteschleife. Mittlerweile haben die Programmplaner einen Sendeplatz gefunden.Die neuen Folgen werden am Sonntag, 7. April sowie am 14. April jeweils zwischen 16.45 und 18.55 Uhr ausgestrahlt. «Dating Game» war Teil der «Sat.1 Kult-Show-Wochen», wurde aber nur einmal ausgestrahlt. Das Konzept ist einfach: In mehreren Runden versuchen drei Kandidaten, den oder die Singles auf der anderen Seite der Wand nur mit Worten von sich zu überzeugen. Wer die Konkurrenz ausstechen kann, bekommt das Date und sieht sein Match zum ersten Mal, wenn sich die Wand öffnet.«Dating Game» wurde 1965 für den amerikanischen Fernsehsender ABC entwickelt. Die Show von Chuck Barris wurde 2021 von Sony Pictures Television neu aufgelegt. Der Sender ABC gab insgesamt acht Folgen in Auftrag. In Deutschland lief Herzblatt" von 1987 bis 2005 auf Das Erste . Neben Rudi Carrell, Rainhard Fendrich, Hera Lind, Christian Clerici, Pierre Geisensetter und Jörg Pilawa führte Alexander Mazza durch die Sendung.