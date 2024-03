«Real Housewives» kehren zu ITV zurück

England

Die britische Fernsehstation hat zwölf neue Folgen aus Cheshire gedreht.

Diekehren zurück und begrüßen Fan-Favoriten und zwei neue Gesichter. Staffel 17 der erfolgreichen Reality-Show startet am Montag, den 25. März um 21.00 Uhr auf ITVBe und ITVX. Seema Malhotra, Lauren Simon, Lystra Adams, Sheena Lynch, Rachel Lugo und Nicole Sealey kehren für eine weitere fabelhafte Staffel von «The Real Housewives of Cheshire» zurück. Zu ihnen gesellen sich die neuen Darstellerinnen Paige und Ell, die diese Folge zu einer der glamourösesten bisher machen werden.Die Housewives machen sich auf den Weg in den Lake District, um einen ruhigen Ausflug zu machen, der jedoch eine Wendung nimmt, als Freundschaften auf die Probe gestellt werden und einige neue Persönlichkeiten für Aufsehen sorgen. Eine Babynachricht könnte jedoch das Stärkungsmittel sein, das alle brauchen, denn Paige hat eine große Ankündigung, die die Mädels wieder zusammenbringen könnte. Aber die Frage ist: Wohin schwimmt Lauren? Das weiß nur Big Brother...Hanna Kinsella, Tanya Bardsley und Ampika Pickston werden als Gast-Hausfrauen zurückkehren. 2015 tauchte Tanya Bardsley als eine der ersten Darstellerinnen von «The Real Housewives of Cheshire» auf unseren Bildschirmen auf. Die Geschäftsfrau Ampika Pickston, die in der Show von 2015 bis 2017 zu Ruhm gelangte, feiert nach sieben Jahren Pause ihr eigenes Comeback.Nach der zwölfteiligen Staffel wird es wieder eine Reunion-Show geben, die von TV-Moderator Brian Dowling moderiert wird. «The Real Housewives of Cheshire» wird von Monkey produziert, das zu den Universal International Studios gehört, einer Abteilung der Universal Studio Group. Natasha Bardusco ist Executive Producer bei Monkey.