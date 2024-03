Rundschau

BET+ strahlt eine neue Serie aus, die sich verdächtig gut anhört. «Palm Royale» wird zur Seifenoper und zwei Menschen begegnen sich auf einer Brücke in Dublin.

«X-Men '97» (seit 20. März bei Disney+)

«Diarra From Detroit» (seit 21. März bei BET+)

«Palm Royale» (seit 20. März bei AppleTV+)

«Northern Lights» (seit 20. März in der ZDFmediathek)

«Kafka» (seit 20. März in der ARD Mediathek)

«X-Men '97» lässt die ikonische Ära der 1990er Jahre wieder aufleben, als die X-Men, eine Gruppe von Mutanten, die ihre unheimlichen Gaben nutzen, um eine Welt zu beschützen, die sie hasst und fürchtet, wie nie zuvor herausgefordert werden und sich einer gefährlichen und unerwarteten neuen Zukunft stellen müssen.Eine geschiedene Lehrerin, die nicht glauben will, dass ihr Tinder-Date sie verlassen hat, wird in dieser Serie begleitet. Ihre Suche nach dem vermissten Mann führt sie in ein jahrzehntealtes Geheimnis, in das die Unterwelt von Detroit verwickelt ist. Im Laufe der Ermittlungen werden ihre Kollegen, Freunde und Liebhaber zu unwahrscheinlichen Verbündeten, während sie in ein gefährliches Loch fällt.Die Serie ist eine echte Underdog-Geschichte über Maxine Simmons (Kristen Wiig), die unbedingt zur High Society von Palm Beach gehören möchte. Während sie versucht, die undurchlässige Grenze zwischen den Wohlhabenden und den Mittellosen zu überwinden, stellt «Palm Royale» die Frage, die uns auch heute noch umtreibt: Wie viel von dir selbst würdest du opfern, um das zu erlangen, was jemand anders hat?Eine junge Frau und ein junger Mann begegnen sich zufällig in einer verregneten Nacht auf einer Brücke in Dublin. Beide sind in tiefer Trauer, die sie allerdings gekonnt überspielen. Indem sie sich nach und nach ihre traumatischen Erfahrungen offenbaren, finden sie Trost und neue Hoffnung.Franz Kafka, geboren 1883 in Prag, ist ein komplizierter Mann: Mit den Frauen hat er es nicht leicht, ins Büro geht er ungern, und sein tyrannischer Vater Hermann macht ihm das Leben schwer. Seine Leidenschaft ist das Schreiben.